Csapatépítés a gólyaseregnek – játékosan ismerkedtek a labirintussal a leendő elsősök

A gólyanapon a fiatalok osztályonként különböző színű pólókban programokon vehettek részt. Például gólyatáncot tanultak és kincskereső feladatok segítségével ismerkedtek meg a labirintussal felérő épületegyüttessel. A csapatépítés részeként játékos vetélkedő is várta a gólyasereget, amelynek tagjai exatlon jellegű sorversenyen mérték össze erejüket. Zárásként ismét előkerült a gólyatánc, majd a tartalmas napot jó hangulatú záróceremónia koronázta meg. A programon részt vettek az osztályfőnökök – Lábodi Gyöngyi, Bohárné Kocsis Szilvia, Vlaszák Andrea, valamint Pécsi László, a diákönkormányzat munkáját támogató pedagógus. Hans Milena főszervező elmondta, a gólyanapot hagyományteremtő szándékkal szervezték meg, tehát lesz jövőre is.

A gólyanap résztvevői a gimnázium nagy aulájában

Fotó: ZH