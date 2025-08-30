20 perce
Csapatépítés a gólyaseregnek – játékosan ismerkedtek a labirintussal a leendő elsősök
A nagykanizsai Batthyány Lajos Gimnázium diákönkormányzata az előző tanév végén új ötlettel állt elő: a beiratkozás után megszólították a leendő 9. évfolyamos tanulókat. Csütörtökön pedig gólyanapot tartottak nekik.
Első alkalommal szerveztek gólyanapot a nagykanizsai Batthyány-gimnáziumban, melyen az elsősök gólyatáncot is tanultak
Fotó: ZH
A gólyanapon a fiatalok osztályonként különböző színű pólókban programokon vehettek részt. Például gólyatáncot tanultak és kincskereső feladatok segítségével ismerkedtek meg a labirintussal felérő épületegyüttessel. A csapatépítés részeként játékos vetélkedő is várta a gólyasereget, amelynek tagjai exatlon jellegű sorversenyen mérték össze erejüket. Zárásként ismét előkerült a gólyatánc, majd a tartalmas napot jó hangulatú záróceremónia koronázta meg. A programon részt vettek az osztályfőnökök – Lábodi Gyöngyi, Bohárné Kocsis Szilvia, Vlaszák Andrea, valamint Pécsi László, a diákönkormányzat munkáját támogató pedagógus. Hans Milena főszervező elmondta, a gólyanapot hagyományteremtő szándékkal szervezték meg, tehát lesz jövőre is.