Gólyanap

20 perce

Csapatépítés a gólyaseregnek – játékosan ismerkedtek a labirintussal a leendő elsősök

A nagykanizsai Batthyány Lajos Gimnázium diákönkormányzata az előző tanév végén új ötlettel állt elő: a beiratkozás után megszólították a leendő 9. évfolyamos tanulókat. Csütörtökön pedig gólyanapot tartottak nekik.

Benedek Bálint
Első alkalommal szerveztek gólyanapot a nagykanizsai Batthyány-gimnáziumban, melyen az elsősök gólyatáncot is tanultak

Fotó: ZH

A gólyanapon a fiatalok osztályonként különböző színű pólókban programokon vehettek részt. Például gólyatáncot tanultak  és kincskereső feladatok segítségével ismerkedtek meg a labirintussal  felérő épületegyüttessel. A csapatépítés részeként játékos vetélkedő is  várta a gólyasereget, amelynek tagjai exatlon jellegű sorversenyen mérték össze erejüket. Zárásként ismét előkerült a gólyatánc, majd a tartalmas napot jó hangulatú záróceremónia koronázta meg. A programon részt vettek az osztályfőnökök – Lábodi Gyöngyi, Bohárné Kocsis Szilvia, Vlaszák Andrea, valamint Pécsi László, a diákönkormányzat munkáját támogató pedagógus. Hans Milena főszervező elmondta, a gólyanapot hagyományteremtő szándékkal szervezték meg, tehát lesz jövőre is.

gólyanap
A gólyanap résztvevői a gimnázium nagy aulájában 
Fotó: ZH

 

