Nem engedik el őket, csak egy feltétellel

Kirepültek a fészkekből a fehérgólya-fiókák, ami azért rossz hír kicsit, hiszen azt jelzi: készen állnak a költözésre, azaz lassan vége a nyárnak. A fiókák kirepülési időszaka lezárulásával egyidőben véget ért a Magyar Madártani Egyesület által szervezett gyűrűzési szezon is. Az MME tájékoztatása szerint országszerte több mint hatszáz fészekben történt gólyafiókák gyűrűzése, idén összesen 1887 fióka kapott egyedi azonosítót az egyesület és a nemzeti park igazgatóságok szakembereinek közreműködésével.

A gólyafiókák gyűrűzése a végére ért. Hamarosan kirepülnek, sorsukat azonban így követni tudják.

Forrás: Magyar Madártani Egyesület

A gólyafiókák gyűrűzése több mint 350 településen zajlott

A gyűrűzések 16 vármegye több mint 350 településén zajlottak, ezek között Zala vármegye is természetesen szerepel: a fenékpusztai állomás, melyen immár negyven éve folyik madárgyűrűzés. (Madárgyűrűzéseket a Zalaerdő is végez, ezeket Szentpéterföldén hajtották végre az elmúlt hónapok során, több madárfajt érintően is.) Ezek az események általában nyitottak, több mint 12 ezren kísérték figyelemmel. Az MME ugyanakkor arról is beszámolt, hogy mivel a fészkek többsége villanyoszlopon található, az akció sok esetben az áramszolgáltatók közreműködésével valósult meg. Az idén körülbelül minden kilencedik gólyafióka kapott egyedi jelölést, amely elegendő arány az adatgyűjtéshez, de ez a szám még nem tartalmazza a mentőhelyekre bekerült fiatal madarakat. A fehér gólyáról – mivel emberközelben él – különösen sok információ gyűjthető.