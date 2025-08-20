1 órája
Dél-Zala egyik kedvelt horgásztava még mindig felújításra vár - öt éve történt az áradás (galéria)
Nagykanizsától 12 kilométerre, a 7-es számú főút közelében, Zalakaros szomszédságában található Galambok, - majd a tó mellett tovább haladva Csapi - ahol a határban ligetes erdők és dombok között, szép környezetben található Dél-Zala egyik kedvelt horgásztava. 2020, július 24-én, 23 órakor a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság hidrológiai figyelmeztetést adott ki a várható jelentős csapadékról és ennek lehetséges következményeiről. A Zala alsó vízgyűjtőjén és a Principális csatorna vízgyűjtőjén 120 – 161 milliméter eső várható, jelentős ár hullámok keletkezhetnek az érintett tavak vízgyűjtőjében. Ez meg is történt, aminek következtében több víztározó gátja átszakadt a megyében. Közülük két falu tavát, Galambokét és Miháldét az állami támogatás elmaradása miatt, máig nem sikerült helyreállítani, mert az érintett települések a hatalmas kárral önerőből nem bírtak.
Szabó Tamással, Galambok polgármesterével és Zsiga Zsolttal a Galamboki Horgászegyesület elnökével megnézzük a tavakat, pontosabban azok maradékát, mert ez esetben egy felső és egy alsó tározóról beszélünk. A galamboki egyes tározó fölött, az erdők között megbújik a kettes számú tározó is, amelynek a vége már felnyúlik Csapi határáig. A két víztározó 1965-ben készült el, tulajdonosa az állam, üzemeltetője pedig a nagykanizsai állami gazdaság volt. 1983-tól, tekintettel a közeli zalakarosi fürdőre, a dél zalai vízmű lett az üzemeltető, másodlagosan pedig a kanizsai államigazdaság, amely az egyes tóból kiépített vízvezeték segítségével öntözte a karos melletti behiákpusztai gyümölcsösét. 2000-től ismét változtak a tulajdoni viszonyok, hiszen ekkortól Galambok, Zalakomár, Zalaszentjakab és Balatonmagyaród lett a tavak tulajdonosa, azóta Zalakomár és Balatonmagyaród lemondott a tulajdonrészéről Galambok javára.
Az áradat a kettes tározó 90 méter hosszú töltését 22 méter hosszan mosta el és a mintegy ötvenezer köbméternyi víz rázúdult az alsó tóra. A víztömeg megbontotta a partfalat, betört a településre, s az akkori tudósítások szerint négy utcában, 60 házból 200 embert kellett kitelepíteni, ám megfeszített munkával sikerült a nagyobb katasztrófát elhárítani.
– Akkora volt a víz, hogy a tó szélén vezető úton is hömpölygött az áradat. A kár óriási volt a tavakban. A felső tározó teljesen kiürült, az alsó, hét hektáros tóban csak mintegy 3,6 hektárnyi víz maradt és sokkal alacsonyabb lett a maradék víz mélysége – mondja Zsiga Zsolt.
Felmegyünk az üres felső tóhoz. A gát alatt és felett is, mára benőtte a medret az erdő. A lombok között elhagyott stégek, mint kinnfelejtett állványok magasodnak, oldalára fordított csónakok árválkodnak. Szabó Tamás egy lejtős partrészen lemegy a mederbe, ahol a partoldalban egy acélrácsos járda vezet be ma is stégig.
– Itt szerettem horgászni, nagyon jó hely volt, kaptak a halak – emlékezik Zsolt. Aztán arról diskurálnak a polgármesterrel, hogy mára milyen nagyok lettek a sűrűn nőtt öt éves akácok. Szerintük a medret, a favágók a kivágott fáért cserébe kitermelnék.
A kérdésre, hogy miért nem kaptak az államtól támogatást, Tamás a következőket mondja:
– A teljes helyreállítási költség több mint 300 millió forint, ami nagyjából megegyezik a falu költségvetésével. Állami segítséget Galambok nem kapott, a vis maior pályázatuk ezen részét elutasították. A két tó nemcsak turisztikai szempontból fontos, hanem komoly árvízvédelmi feladatokat is ellát, annak idején záportározónak hozták létre, s elvileg Galambok mellett még három szomszédos falut is óvtak – emlékezik Tamás.
Az alsó tó gátjához közel egy vastag vízvezeték cső áll ki a földből, mellette pedig egy jókora betonlap fekszik a tó partjának dőlve. – Ez a Behiákra vezető öntözőcső maradványa, a betonlap pedig a szivattyút hajtó motor talpazata volt, s akkor még vízszintesen állt a parton. A víz azonban ezt a partot mossa, s a tó folyamatosan közelít a közút felé. A partot is meg kell erősíteni. Azt javasoljuk, hogy a felső tó egyelőre csak víztározó legyen, s öntözési céllal létesüljön, az alsó nagytó pedig szolgálja a turizmust, a horgászatot. Sokan rendezkedtek be ilyen céllal a partoldalon, egymást érik a villák – mutatja Zsolt, aki arról is beszámol, hogy folyamatosan gondozzák, bővítik a tó halállományát, legutóbb is, áprilisban 600 kilogramm három nyaras ponty került a tóba. Mint mondja, jelenleg 40 stéget használnak a horgászok, előtte legalább 80 volt, ami továbbra is jelzi a várható igényket. Szeretnék megszüntetni ezt a senkinek sem jó állapotot, ezért is várják nagyon a megjelenő pályázatokat, mert segítség nélkül nem bírnak el a feladattal.
– Az 55 éves üzemelés jelentősen feltöltötte a tómedret. Az érkező vizet az egyes számú sem tudta megfogni, illetve levezetni. Alapos mederkotrásra is szükség van. Ezért is készítettünk már 2020-ban szakértői felmérést a galamboki víztárolókban keletkezett károkról. Tudjuk, mit szeretnék tenni, várjuk hozzá az anyagi lehetőségek kiírását – összegzi Szabó Tamás.
Galambokról az autóálya felé vezető úton haladva, a második falu Miháld, ahol konkrét elképzelés volt a víztározójuk fejlesztésére. 2016-ban írtam turisztikai témájú riportot Miháldról, amikor ez a nyilatkozat született:
– Nagy kincsünk a horgásztó, amelyet felfűzhetnék a többi környékbeli hasonló tóra is – a Zalamerenye, Csapi, Miháld, Galambok tengelyre gondolok – s tudni kell, hogy a mi tavunk mellett egy másfél hektáros területe van az önkormányzatunknak, amit bevihet akár egy faházas fejlesztésbe. Kizárólag horgászok és vadászok részére hasznosítanánk, mert ehhez a két tevékenységhez elengedhetetlen a csend, a nyugalom – mondta akkor Gerő Sándor polgármester. De jött 2020 júniusa, s az áradat elvitte gyönyörű tavat.
Megtudjuk, a hét hektáros miháldi záportározót betették a vis maior alap pályázatba, de elutasították, ugyanis csak önkormányzati feladatokat ellátó dolgokra lehetett pénzt igényelni. Miután az egyik partfalát teljesen elmosta az ár, a héthektáros tóban jelenleg nincs víz, a mederben pedig sarjadnak a növények. Az újbóli feltöltés, a partfal visszaépítése és a gátak megerősítése előtt teljes mederkotrásra is szükség lenne, ugyanis a lezúduló víz rengeteg hordalékot rakott le. Surd, Liszó és Zalamerenye kapott pénzt a tározójára, Miháld nem, aminek az okát nem tudják. Ráadásul a tó helyreállítása nemcsak gazdasági és vízügyi szempontból lenne fontos, hanem környezetvédelmi okokból is, hiszen ez az egyik szűrője a Kis-Balatonnak, itt tisztulnak meg a vízgyűjtő mezőgazdasági területeiről befolyó vizek.
– Amikor kezdő népművelő voltam a faluban a nyolcvanas évek elején, szóltak, hogy kaszáljak ki kézikaszával egy útvonalalt a leendő tóhoz, hogy a mérnök ki tudja tűzni a gát és a meder helyét. Aztán megkezdődött a tó létesítése társadalmi munkában. Nézze ezeket a fotókat, amelyek a 900 éves Miháld ünnepi kiállítására raktam ki a tablóra 2021-ben. Szinte hihetetlen mennyien dolgoztak a tómeder kialakításán. Ahogy ezt látom, még fontosabbnak tartom a kiállítás jelmondatát, amelyek az életem folyását is meghatározták. Széchenyi István: „Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn!” – mutatja a feliratot Hári Gábor, akivel kimegyünk a tóhoz. Az elmúlt öt év alatt eltűnt a meder, a gát, mindent benőtt a gaz és a fák, csak néhány fürödni tilos, vagy mély víz tábla, no meg a roskatag pihenő helyek jelzik, itt egykor pezsgő horgászélet volt.
A falu polgármestere Bakonyi Kornél új, időközi választáson nemrég kapott bizalmat, s most áll majd fel Miháld új képviselő testülete is. Ezernyi dolog szakad a nyakukba, talán a tónál sokkal fontosabbak is. Előbb utóbb viszont ezzel is foglalkozni kell, hiszen, mint egy hatalmas kérdőjel ott a falu határban a növényekkel egyre jobban benövő tó problémája, amely a község, a közösség vagyona. Sőt, a horgászközösség is kitart, az egykori 120 tagból hatvan megtartotta a tagságát – tudjuk meg Mándó Tibortól, a horgászegyesület gazdasági vezetőjétől. S az is egyre világosabbá vált, hogy a vízre is nagy szükség van mindenfelé…
Galambok, Miháld tava felújításra várFotók: Győrffy István