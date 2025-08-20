Dél-Zala egyik kedvelt horgásztava még mindig felújításra vár - öt éve történt az áradás (galéria)

Szabó Tamással, Galambok polgármesterével és Zsiga Zsolttal a Galamboki Horgászegyesület elnökével megnézzük a tavakat, pontosabban azok maradékát, mert ez esetben egy felső és egy alsó tározóról beszélünk. A galamboki egyes tározó fölött, az erdők között megbújik a kettes számú tározó is, amelynek a vége már felnyúlik Csapi határáig. A két víztározó 1965-ben készült el, tulajdonosa az állam, üzemeltetője pedig a nagykanizsai állami gazdaság volt. 1983-tól, tekintettel a közeli zalakarosi fürdőre, a dél zalai vízmű lett az üzemeltető, másodlagosan pedig a kanizsai államigazdaság, amely az egyes tóból kiépített vízvezeték segítségével öntözte a karos melletti behiákpusztai gyümölcsösét. 2000-től ismét változtak a tulajdoni viszonyok, hiszen ekkortól Galambok, Zalakomár, Zalaszentjakab és Balatonmagyaród lett a tavak tulajdonosa, azóta Zalakomár és Balatonmagyaród lemondott a tulajdonrészéről Galambok javára.

Zsiga Zsolt a horgászok vezetője és Szabó Tamás Galambok polgármestere

Fotó: Győrffy István

Az áradat a kettes tározó 90 méter hosszú töltését 22 méter hosszan mosta el és a mintegy ötvenezer köbméternyi víz rázúdult az alsó tóra. A víztömeg megbontotta a partfalat, betört a településre, s az akkori tudósítások szerint négy utcában, 60 házból 200 embert kellett kitelepíteni, ám megfeszített munkával sikerült a nagyobb katasztrófát elhárítani.

Szabó Tamás megmutat egy kedvenc horgászhelyet a csapi tóparton

Vendégház a felső tó partján

– Akkora volt a víz, hogy a tó szélén vezető úton is hömpölygött az áradat. A kár óriási volt a tavakban. A felső tározó teljesen kiürült, az alsó, hét hektáros tóban csak mintegy 3,6 hektárnyi víz maradt és sokkal alacsonyabb lett a maradék víz mélysége – mondja Zsiga Zsolt.

Víkendházak a tóparton

Felmegyünk az üres felső tóhoz. A gát alatt és felett is, mára benőtte a medret az erdő. A lombok között elhagyott stégek, mint kinnfelejtett állványok magasodnak, oldalára fordított csónakok árválkodnak. Szabó Tamás egy lejtős partrészen lemegy a mederbe, ahol a partoldalban egy acélrácsos járda vezet be ma is stégig.

A gátszakadás helyén sötétlik az erdő széle

Fotó: Győrffy István

– Itt szerettem horgászni, nagyon jó hely volt, kaptak a halak – emlékezik Zsolt. Aztán arról diskurálnak a polgármesterrel, hogy mára milyen nagyok lettek a sűrűn nőtt öt éves akácok. Szerintük a medret, a favágók a kivágott fáért cserébe kitermelnék.