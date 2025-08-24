1 órája
Nagyot szólt Gáborjánháza közösségi ünnepe
A mindössze 70 lelkes kistelepülésen idén is megadták a módját a közösség ünneplésének. Gáborjánháza falunapjának különlegességét ugyanis az adja, hogy az eseményre a környező településekről és a szomszédos Szlovéniából is érkeznek rokonok, barátok, vendégek.
A falunap szentmisével kezdődött hetési apró faluban. A délutáni hivatalos megnyitón Vigh László országgyűlési képviselő és Pácsonyi Imre, a Zala Vármegyei Közgyűlés alelnöke is köszöntötte jelenlévőket a Pantó László, Gáborjánháza polgármestere mellett. A kicsiket ugrálóvárral, az idősebb korosztályt szűrővizsgálatokkal és zenés programmal várták a szervezők.
Megkoronázta a helyiek és a környékbeli települések lakóinak vasárnapját a falunapi rendezvény, ami színes forgatagra sikeredett a kiváló szervezésnek, a sok vendég jókedvének és nemkülönben a szeretetteljes vendéglátásnak köszönhetően, mondta el Vigh László országgyűlési képviselő.