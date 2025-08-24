Nagyot szólt Gáborjánháza közösségi ünnepe

A falunap szentmisével kezdődött hetési apró faluban. A délutáni hivatalos megnyitón Vigh László országgyűlési képviselő és Pácsonyi Imre, a Zala Vármegyei Közgyűlés alelnöke is köszöntötte jelenlévőket a Pantó László, Gáborjánháza polgármestere mellett. A kicsiket ugrálóvárral, az idősebb korosztályt szűrővizsgálatokkal és zenés programmal várták a szervezők.

Gáborjánháza falunapjára a szomszédos településekről is ellátogattak. Képünkön balról Szabó Zoltán, Zalaszombatfa polgármestere, Sárvári Éva Szijártóháza polgármestere, Pácsonyi Imre, a vármegyei közgyűlés alelnöke, Vigh László országgyűlési képviselő, Pantó László Gáborjánháza polgármestere és Bedő Andrea, Bödeháza polgármestere.

Forrás: Gáborjánháza

Megkoronázta a helyiek és a környékbeli települések lakóinak vasárnapját a falunapi rendezvény, ami színes forgatagra sikeredett a kiváló szervezésnek, a sok vendég jókedvének és nemkülönben a szeretetteljes vendéglátásnak köszönhetően, mondta el Vigh László országgyűlési képviselő.