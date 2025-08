Magyarország Tortája 1 órája

Dobogón végzett a hévízi Fürtös Menyecske - most a te napodat is megédesítheti!

A hévízi Mozart Cukrászda cukrászai ismét nagyot alkottak. Tortájuk, a Fürtös Menyecske a rangos Magyarország Tortája versenyen a harmadik helyet szerezte meg. A különleges desszert nemcsak ízeivel, hanem történetével is elbűvölte a zsűrit – és most már a nagyközönség is kóstolhatja.

Hatalmas sikert könyvelhetett el a hévízi Mozart Cukrászda, ugyanis a Fürtös Menyecske nevű különleges tortájuk elnyerte a rangos Magyarország Tortája verseny harmadik helyezését. Az alkotópáros, Rosta Sándor és Rábai Anita többhetes munkával hozta létre az ízletes desszertet, amely nemcsak a zsűri, hanem a közönség szívét is elnyerte. A Fürtös Menyecske torta a harmadik lett az idei Magyarország Tortája versenyen

Forrás: Magyar Cukrász Ipartestület Fürtös Menyecske torta: Hévízről a dobogóra A torta különlegessége az egyedi ízvilágban rejlik. Rosta Sándor részletesen elmondta, mi is került bele: – Ez egy tejszínes csokoládékrémes torta, török mogyorós piskótával, benne török mogyorós grillázzsal, cigánymeggyel és pálinkás meggyzselével – mesélte a cukrász, aki szerint a különleges kombináció harmonikus egészet alkot. A kreatív munka azonban nem ment egyik napról a másikra. – Körülbelül másfél hónapot vett igénybe az egész folyamat. Rengeteg kóstoláson ment keresztül, mire úgy éreztük, hogy készen áll a megmérettetésre – mondta Rosta Sándor, hozzátéve, hogy a verseny előválogató szakaszában, ahol 36 torta közül választották be őket a legjobb hat közé, még anonim volt a zsűrizés. Munkában a cukrászok a döntőben

Forrás: Magyar Cukrász Ipartestület Finomhangolás a tökéletes küllemért A Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete apró javaslatokkal segítette a finomhangolás. – Igazából csak esztétikai változtatásokat javasoltak: egyenesebb rétegek, szebb forma. Az ízhez nem kellett hozzányúlni, az már az elején is rendben volt – jegyezte meg Rosta Sándor.

A siker azonban nemcsak szakmai, hanem lelki elismerés is volt számukra. – Nagyon boldogok vagyunk, megtiszteltetés a dobogón végezni. Rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk, ami inspirál minket a további munkára is – mondta a cukrász. Aki szeretné megkóstolni a Fürtös Menyecskét, annak nem kell várnia: Pópity Tímea, a Mozart Cukrászda tulajdonosa elmondta, már most elérhető a torta Hévízen, a Sissy Kávéházban és természetesen a Mozart Cukrászdában is. Így ha valami igazán különlegesre vágyik az ember, érdemes megkóstolni ezt az ízekben gazdag, elegáns desszertet – Hévíz új büszkeségét. Másfél hónapig tökéletesítették a tortát

Forrás: Magyar Cukrász Ipartestület Kedvesen édeskés, csokoládésan tréfás lágyság. Nem tolakszik, csak szépen belesimul és kényezteti az ízlelőbimbókat. Lágysága finom, a meggy fanyarságával élénkül, mogyorófalatok játékos ízével kiegészülve. Megnyugtat és mosolygóssá teszi a pillanatot, akár egy igazi menyecske. Egy földimogyorós grillázs ropogós rejtőzik két törökmogyorós piskóta között, melyen meggypálinkás meggyzselé és étcsokoládé mousse rétegek terülnek el. Végül étcsokoládé tető koronázza meg – így jellemezték tortájukat a döntős versenyzők.

Rosta Sándor, Pópity Tímea és Rábai Anita a budapesti díjátadó után

Forrás: Mozart Cukrászda

