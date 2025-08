Keszthelyen szállt le a Fülesbagoly (galéria, videó)

10 feltörekvő zenekar kapott lehetőséget Keszthelyen

Fotó: Mészáros Annarózsa

Színpadon a Puli – népzenei gyökerek, színházi lélek

Az idei keszthelyi mezőny is színes volt: rock, folk, pop, elektronikus zene – mindenki mást hozott, de egy valami közös volt: az elszántság. A fellépők közül elsőként állt színpadra a Puli zenekar, amely egyszerre különc, energikus és gyökereiben mélyen magyar.

– Eredetileg PuliSKA voltunk – mert szeretjük a mókát, de nem volt elég ska számunk – meséli nevetve Lukács László, a zenekar művészeti vezetője, aki színházi rendezőként is aktív. – Színházi zenekarból nőttünk ki, a Kompánia Társulat élőzenés produkcióiból. Aztán jöttek mások is, és önálló zenekar lett belőlünk.

Színházi zenészekből alakult a Puli

Fotó: Mészáros Annarózsa

A zenekar stílusát nehéz bekategorizálni, de talán nem is kell.

– A népzenei forrás a kiindulópont. A cél mindig az volt, hogy az „eredetit” játsszuk – de nem régit, hanem azt, ami csak ránk jellemző. Amit csak mi tudunk. Ha külföldre megyünk, ne az ír zenét próbáljuk utánozni, hanem mutassuk meg, mit tud a magyar zene. Ez a mi kincsünk.

A Puli nem először próbálkozott: Martonvásárra is jelentkeztek, akkor nem jutottak be. Keszthely viszont most beengedte őket – és ők éltek is a lehetőséggel.

– Nagyon örültünk, hogy itt lehetünk. Ráadásul én itt nőttem fel, ezen a strandon, szóval ez különösen kedves hely számomra. Jó lenne egy koncertlehetőséget nyerni – de már az is öröm, hogy itt zenélhettünk.

(Az interjú közvetlenül a koncert után készült, jócskán az eredmény hirdetés előtt. S mint azt lentebb olvashatják, a Puli zenekar II. helyezést ért el a Tehetségkutatón, így tavasszal visszatérnek Keszthelyre)

Lukács László: "Mi az eredetit kutatjuk – a népzenében, a színházban, a saját kreativitásunkban. Olyan zenét csinálunk, ami belőlünk fakad, és amit legjobban tudunk: magyar zenét."

Fotó: Mészáros Annarózsa

Fülesbagoly – ahol a jövő zenészei szárnyra kapnak

A keszthelyi döntő hangulata sokáig megmarad azokban, akik ott voltak: a színpadon szenvedély, a közönség soraiban kíváncsiság és lelkes taps. A Fülesbagoly Tehetségkutató minden évben bebizonyítja: nem kell messzire menni a friss, izgalmas, értékes zenéért. Itt van – csak meg kell hallgatni. És ha szerencsénk van, pár év múlva már fesztiválokon, rádióban, nagy színpadokon találkozunk ezekkel a nevekkel. De minden azzal kezdődik, hogy valaki bizalmat ad. És egy kis zenével elindít egy álmot.