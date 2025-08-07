Amikor az alkoholos frissítés egyenesen elvárás. Fröccsfutás a zalai városban (galéria)

Nem gyakori jelenség, hogy futóversenyen alkohollal frissítik a nevezőket. Zalakaroson viszont éppen ez történt: fröccsel kínálták a városban futókat, a Fröccsfutás rendezvény a Zalakarosi Bornapok méltó nyitányaként vonult be a város programjainak sorába több mint öt évvel ezelőtt.

A Zalakarosi Bornapok nyitánya a Fröccsfutás, amikor a rozéfröccs frissítés alapkövetelmény.

Fotó: Strobl Gábor

A fröccsfutás nemcsak a bornapok nyitánya, de remek sportprogram is

A Fröccsfutásra közel százan érkeztek a fürdővárosba, a futókat Czirákiné Pakulár Judit, a település polgármestere és Szabadicsné Madaras Katalin, a Zalakarosi Futrinkák SE elnöke köszöntötte. A résztvevőknek meg kellett dolgozniuk a rozé fröccsért, ugyanis a 6,5 kilométeres táv első fele masszív emelkedő volt, s aki a csúcsra jutott, az aztán tényleg jólesően kortyolgathatott. S ha már fröccsfutás: a célban is koccintottak a résztvevők, sőt a gravírozott üvegpoharakat emlékként haza is vihették.

A zalaegerszegi Iván Csaba nagykanizsai futótársai hívására érkezett Zalakarosra.

- Először veszek részt ezen a rendezvényen, de örömmel jöttem, tudtam, hogy a barátaim jó helyre hívnak, és nem is csalódtam -mondta.

- Sok visszatérő futónk van ezen a rendezvényen, s azért a jó hangulatért, amit ilyenkor látunk, mindig úgy érezzük: megéri a szervezés - jegyezte meg Szabadicsné Madaras Katalin.

