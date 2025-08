Só, vaj, főt kukorica 59 perce

Leleplezzük a titkot! Így lesz tökéletes a nyár kedvenc étele

A nyárhoz hozzátartoznak bizonyos ételek. A fagyi, a dinnye, a lecsó és a főtt kukorica is amolyan tipikus nyári étek. A főtt kukorica igazi strandétel is, valahogy más az íze a büfében vásároltnak, mint ahogy otthon sikerül elkészíteni. De mi a titka, hogyan kell elkészíteni a tökéletes főtt kukoricát? Mutatjuk, illetve egy kis extrát is teszünk bele.

A nyár kedvenc étele a főtt kukorica Forrás: Illusztráció / Shutterstock

A főtt kukorica sokak kedvence, az édes ízű zöldségnek most van szezonja, a zöldségeseknél, piacon és a bevásárló központokban is kapható. A főtt kukorica elkészítésnél semmi sem egyszerűbb, gondolnánk, hisz csak forró vízbe dobjuk, amiben megpuhulnak a szemek. De itt jön a csavar, hisz nem mindegy, hogy milyen kukoricát választunk és az sem, hogy mennyi ideig főzzük a fejeket. A nyár kedvenc étele a főtt kukorica, az elkészítéséhez Sánta Gábor barbecue szakács adott tippeket

Fotó: Horváth Gergely Így készül a legjobb főtt kukorica Mint más zöldségeknél is, az első lépés kiválasztani a megfelelő alapanyagot – írja a feol.hu. A legjobb főtt kukorica elkészítéséhez fontos, hogy friss kukoricacsöveket használjunk, akkor jó, ha még puha. A legjobb, ha a héjuk még rajtuk van, zöld, ép, a kukoricaszemek sűrűn sorakoznak, és rugalmas tapintásúak. A héjat érdemes csak részben eltávolítani, a selymeket leszedni, de néhány levélréteget visszahajtva megtartani – ezek védelmet nyújtanak főzés közben, és segítenek megőrizni a természetes nedvességet is. Sánta Gábor, a Lentiben működő Fittfutár Barbecue étterem szakácsa is elsőként a jó minőségű alapanyagra hívta fel a figyelmet. – Csemegekukoricát válasszunk, amit ha megfőzünk és megsózunk, akkor megkapjuk a klasszikus főtt kukoricát – mondta. – De úgy lesz igazán finom, hogy miközben a kukoricát főzzük, mellette serpenyőben vajat olvasztunk és enyhén megpirítjuk, így lesz egy enyhén diós illata és íze, ezen futtassuk meg a már megfőtt kukoricát és ízlés szerint sózzuk. Nagyon finom lesz. Mennyi ideig kell főzni a kukoricát? Merül fel a kézenfekvő kérdés, hisz ez sem mindegy. A mindmegette.hu oldalán további remek tippeket találunk a főtt kukorica elkészítésére: A főtt kukorica receptje egyszerű. A főtt kukorica elkészítéséhez béleld ki egy kellően nagy edény alját a félretett levelekkel. Rendezd el rajtuk a megtisztított, szükség esetén kisebb darabokra vágott kukoricacsöveket, majd takard be őket vékonyan a maradék csuhéval. Erre önts lassan annyi hideg vizet, hogy az egészet ellepje, és forrald fel közepes tűzön. Forrás után kapcsold lejjebb a tűzhelyt, fedd le az edényt és gyöngyöző vízben főzd tovább a kukoricát még néhány percig, amíg megpuhulnak a szemek. Fajtától is függhet a főzés ideje. Sót nem kell a vízbe tenni, mert kemények lesznek tőle a szemek. Takarmánykukorica esetén kevés cukrot érdemes a főzővízhez adni. A csemegekukorica a zsengeségétől függően 10-35 perc alatt megpuhul. A takarmánykukorica főzési ideje akár egy óra is lehet.

Ha valami extrára vágyunk A főtt kukoricát a legtöbben csak sóval ízesítik, ám feltunigolhatjuk fűszerekkel is. Sánta Gábor adott pár tippet arra is, ha valami extrára vágynánk. – A kukoricát grillezhetjük is, más lesz az íze, illetve így a kukorica tovább bolondító fűszerekkel – tette hozzá. – Ha a vajba fokhagymát teszünk és felfőzzük barbecue vagy chili szósszal, ebbe forgatjuk bele és grillezzük, akkor a szósztól kap egy karamellás bevonatot a kukorica. Ettől már teljes más ízvilágot kap, mint a sima főtt kukorica, éa köretként is jól működik.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!