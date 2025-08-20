Forró balatoni éjszakák sztriptízbárokkal, Nyárkirálynőkkel és Hollywood legnagyobb sztárpárjával – Pikáns titkokat őriz a déli part

A sonline.hu cikkében felidézi az 1920-as éveket, amikor már a legmodernebb fürdőteleppel rendelkezett Siófok, a kaszinókban jazz-zenészek muzsikáltak és megnyíltak a hírhedt mulatók is, köztük az egykori Hungária villából átalakított Parisien. A '30-as években még magasabb fordulatszámra kapcsolt Siófok, szépségversenyek, Anna-bálok, Nyárkirálynő-választások kínáltak élményt a vendégeknek, akik közt egyre gyakrabban bukkantak fel nemzetközi sztárok is. A cikk felidéz egy sztorit, immár a '70-es évekből, amikor az amerikai filmipar legnagyobb csillagai látogattak el a Balaton-parti városba: Liz Taylor és Richard Burton Rolls-Royce-szal érkezett a szállodába, de amíg az autó óriási feltűnést keltett, a házaspár szolidan élvezte a nyaralást.

Liz Taylor és férje Richard Burton is megfordult Siófokon

Forrás: Getty Images

Siófok pikáns múltjának további részleteiről a sonline.hu cikkében olvashat.