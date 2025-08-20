augusztus 20., szerda

István névnap

Már száz éve is itt buliztak

2 órája

Forró balatoni éjszakák sztriptízbárokkal, Nyárkirálynőkkel és Hollywood legnagyobb sztárpárjával – Pikáns titkokat őriz a déli part

Címkék#élmény#Siófok#Balaton#Liz Taylor

A két világháború között a legmodernebb fürdőtelep működött itt, aztán a kommunista diktatúrában megkopott a nagyvilági arculat, de idővel sorra nyílni kezdtek a nyugati típusú - híres és hírhedt - szórakozóhelyek. Siófokról van szó, amelynek éjszakai életéről közölt múltidéző összeállítást somogyi társportálunk.

Horváth A. Attila
Forró balatoni éjszakák sztriptízbárokkal, Nyárkirálynőkkel és Hollywood legnagyobb sztárpárjával – Pikáns titkokat őriz a déli part

Siófok látképe

Forrás: likebalaton.hu

A sonline.hu cikkében felidézi az 1920-as éveket, amikor már a legmodernebb fürdőteleppel rendelkezett Siófok, a kaszinókban jazz-zenészek muzsikáltak és megnyíltak a hírhedt mulatók is, köztük az egykori Hungária villából átalakított Parisien. A '30-as években még magasabb fordulatszámra kapcsolt Siófok, szépségversenyek, Anna-bálok, Nyárkirálynő-választások kínáltak élményt a vendégeknek, akik közt egyre gyakrabban bukkantak fel nemzetközi sztárok is. A cikk felidéz egy sztorit, immár a '70-es évekből, amikor az amerikai filmipar legnagyobb csillagai látogattak el a Balaton-parti városba: Liz Taylor és Richard Burton Rolls-Royce-szal érkezett a szállodába, de amíg az autó óriási feltűnést keltett, a házaspár szolidan élvezte a nyaralást.

Liz Taylor és férje Richard Burton is megfordult Siófokon
Forrás: Getty Images

Siófok pikáns múltjának további részleteiről a sonline.hu cikkében olvashat.

 

