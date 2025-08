Időutazás zsebpénzzel: mire volt elég egy ötvenes a ’90-es években?

Nem először fordult már elő velem, hogy megszólított az utcán egy pár, és feltette a kérdést: nem tudnál adni ötven forintot? Ezen aztán elgondolkodtam. Ötven forint? Mire elég ötven forint? Egyáltalán: mikor volt elég komolyabb dolgokra ötven forint? Jócskán vissza kellett menni az időben, segítségül hívva az Arcanum adatbázisát, a KSH-t, de még a ChatGPT-t is, hogy megnézzük, hogy alakultak a fogyasztói árak 1990-ben.

Vissza az időben! Mennyit ért egy ötvenes, ha a fogyasztói árak 1990-es listáját nézzük?

Forrás: Savaria Piactér



Fogyasztói árak 1990-ben: amikor egy ötvenes még vásárlóerőt jelentett

Nos, amikor még az 50 forint vásárlóerőt jelenthetett, az a '90-es években volt, annak is a legelején, mert a '90-es évek közepétől jelentősebb infláció indult, az élelmiszerárak például 35%-kal drágultak a kilencvenes évek közepére 1990-hez viszonyítva. 1990‑ben, ha egy kisgyermek kapott egy ötvenest, az valódi kincset jelentett számára, rengeteg édességet tudott rajta venni, mert hát egy gyermek mi másban is "utazik", ha zsebpénzt kap? 1990-ben egy Túró Rudi 5 forint volt, egy gombóc fagyi 4-5 forint, a matricás rágó (ki emlékszik még rá?) 2 Ft. A tejcsokiból tíz deka 39,20 Ft-ba került, szóval az már akkor is drága terméknek számított, de az ötvenesből a kicsi megvehette. Egy csomag ropit 4 forintért lehetett ropogtatni, a Bambi 4-6 Ft volt.

Matricás rágó. Ki gyűjtötte a matricáit? És csak 2 forintba került! Forrás: Savaria Piactér

Élelmiszerárak: zsemle 2,40, liszt 4,70

Ha nagyobbacska volt a gyermek és egy divatos CD-re gyűjtött, akkor sok ötvenes kellett, mert egy CD legalább 700 forintba került, bár erre vonatkozóan csak egy csoportbejegyzés adatai állnak rendelkezésre.

A felnőttek világában körülnézve: