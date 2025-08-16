Itt a fizetős Facebook! Így húzza ki a pénzt a zsebünkből a digitális világ

augusztus 16., szombat

Az előfizetéses szolgáltatások kora teljes erővel dübörög, és már a közösségi médiát sem kerüli el. A fizetős Facebook megjelenésével új fejezet nyílt a digitális platformok történetében, ahol a reklámmentességért és extra kényelmi funkciókért havonta fizetnünk kell. A filmektől a zenén át a felhőszolgáltatásokig egyre több területen válik természetessé, hogy a teljes élmény ára bizony havidíjban mérhető.

Mészáros Annarózsa

Manapság szinte mindenhez előfizetés szükséges. A streamingtől a felhőszolgáltatásokig egyre több platform kínál prémium hozzáférést havi díjért. És most már a közösségi média óriásai sem kivételek. A Meta felajánlja a fizetős Facebook lehetőségét a felhasználóinak, ha reklámmentes élményt szeretnének. De lássuk, milyen szolgáltatásokért fizetünk még.

A Meta felajánlja a fizetős Facebook lehetőségét a felhasználóinak
Magyarországon is elérhető a fizetős Facebook és Instagram szolgáltatás, amely lehetőséget biztosít a hirdetésmentes használatra havi díj ellenében
Forrás:  Getty Images

Fizetős Facebook és Instagram – a hirdetésmentes élmény ára

2024 végétől Magyarországon is elérhető a Meta új előfizetéses opciója: havi díj ellenében teljesen reklámmentesen használhatjuk a Facebookot és az Instagramot.

  • Webes felületen: havi 6 euró (kb. 2 400 Ft) egy fiókra.
  • Mobilon (iOS/Android): havi 8 euró (kb. 3 200 Ft) egy fiókra, mivel a Google Play és App Store 30 %-os jutalékot számít fel..
  • További fiókok: havi 4–5 euró (kb. 1 700–2 100 Ft) darabonként.

Aki nem fizet, továbbra is ingyen használhatja a szolgáltatásokat, de hirdetésekkel és személyre szabott reklámokkal együtt. A Meta ezt az EU új szabályozása, a Digitális Piacokról szóló törvény (DMA) miatt vezette be, ami kötelezi a nagy techcégeket arra, hogy felhasználóiknak választási lehetőséget kínáljanak a reklámmentes használatra.

A Meta felajánlja a fizetős Facebook lehetőségét a felhasználóinak
Ma már rengeteg digitális szolgáltatás működik előfizetéses modellben
Forrás:  Getty Images

Zene a fülünknek

A digitális zeneiparban a streaming szolgáltatások hódítanak. A Spotify Premium, az Apple Music vagy a Tidal előfizetéssel hirdetésmentes zenét hallgathatunk, akár offline is. A podcastok kedvelői is gyakran fizetnek azért, hogy megszabaduljanak a reklámoktól, és teljes élményt kapjanak kedvenc műsoraikból.

Filmek és sorozatok minden mennyiségben

Ha otthon szeretnénk mozizni, a Netflix, Disney+, HBO Max vagy az Amazon Prime Video kínálatából válogathatunk. Előfizetéssel nemcsak hirdetésmentesen nézhetjük kedvenc sorozatainkat, hanem a legújabb filmeket is, akár HD vagy 4K minőségben. A választék hatalmas, és a havi díjért cserébe szinte végtelen szórakozás vár ránk.

Könyvek, magazinok és tudás

Az olvasni vágyók sem maradnak ki. A Kindle Unlimited vagy a Scribd előfizetésével korlátlan hozzáférést kapunk könyvekhez, hangoskönyvekhez és dokumentumokhoz. A PressReader segítségével pedig nemzetközi újságokat és magazinokat olvashatunk digitálisan, bárhol a világon.

Szoftverek és kreativitás

A munkához és alkotáshoz is fizetünk. A Microsoft 365 és az Adobe Creative Cloud előfizetésével minden szükséges eszköz a rendelkezésünkre áll: szövegszerkesztés, táblázatok, fotószerkesztés, videóvágás. A Canva Pro pedig lehetővé teszi, hogy profi grafikákat készítsünk könnyedén, akár otthonról.

Játékok, felhő és fitnesz

A gamerek előfizethetnek az Xbox Game Pass-re vagy az Apple Arcade-re, hogy havonta új játékokat próbálhassanak ki. A felhőszolgáltatások, mint a Google One, Dropbox vagy iCloud+, extra tárhelyet és adatvédelmet kínálnak. A fitneszrajongók sem maradnak ki: a Peloton, a Strava Summit vagy a Calm és Headspace alkalmazások havi díjért cserébe extra funkciókat, edzésterveket és relaxációs programokat biztosítanak.

Miért fizetünk?

Az előfizetések lényege a kényelem és a reklámmentesség. Havi pár ezer forintért megszabadulhatunk a hirdetésektől, hozzáférhetünk prémium funkciókhoz, és élvezhetjük a szolgáltatások teljes kínálatát. A digitális világban az előfizetések egyre inkább a normává válnak – a kényelemért és az élményért cserébe hajlandóak vagyunk fizetni.

 

