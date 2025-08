Doctor Who és Szarvasvadász: így építi filmes jövőjét a fiatal magyar kritikus

A filmkritikusok munkája segíti a nézőket

– A filmkritika nemcsak összegez, hanem valamennyire értelmezési kontextust ad, láttatja az összefüggéseket, méghozzá objektív módon. A nézők szeretik megkeresni az alkotás lényegét, értelmét, mi ebben is tudunk segíteni.

– Milyen jelentősége van egy filmnek, a vizuális világnak? Milyen nevelő, önfejlesztő szerepe lehet számunkra?

– A film nyelvét megtanulja értelmezni a néző. A filmkritika pedig éppen ebben az értelmezésben segíthet. Egy filmnek nem feltétlenül történetet kell elmesélnie, sok esetben érzelmi hatásokkal dolgozik. Minden filmnek van mondanivalója. Olyan film is készülhet, aminek éppen az a mondanivalója, hogy ne legyen. Erre születtek az elvontabb, avantgárd, például szürrealista alkotások. Megmutatják, hogy egy filmnek nem kell cselekményesnek lennie.

Emília csak ajánlani tudja az örök klasszikus Szarvasvadász (1978) című antiháborús alkotást. Forrás: Arnhoffer Emília.

Emília nagyon jól érzi magát a szerkesztőségben. Kétévnyi egyetemi lét után felüdülés volt számára, hogy a felhalmozott elméleti tudást szakmailag kamatoztassa. Régen is írt filmkritikát, ám egy időre abbahagyta, s most újult erővel vetette bele magát a vizuális nevelésbe. A jövőben további lehetőségeket keres, egyszerre akár több lapnak lehet majd a szerzője. Nemsokára nekiáll a szakdolgozatának, aminek témája a hatvanas évek óta futó brit sorozat, a Doctor Who. A sikeres vizsga után mesterképzésre szeretne jelentkezni, méghozzá rendezői szakon, igaz, egy ideig a forgatókönyvírással kacérkodott. Már most tudja, hogy a háromperces felvételi filmje miről fog szólni. Így érhet össze tehát a fiatal lány életében az elmélet és a gyakorlat. Meglehet, hogy egy évtized múlva akár az ő filmjeit értékelik a szaklapok, és versenghet a filmkritikusok díjáért. Nehéz egy filmkritikusnak arra válaszolni, hogy mi a kedvenc mozija, ám Emília annyit elárult: a TOP3-ban szerepel

az antiháborús háborús film, a Szarvasvadász;

az ironikus-szatirikus fekete komédia, A család kicsi kincse;

valamint a Robin Williams főszereplésével készült, egyszerre érzelmes, mélyreható és vicces Madárfészek.