41 perce
Huszárok, lóerő és szenvedély: ismét sikert hozott a Festetics Vágta a Balaton partján (galéria, videó)
Lódobogás töltötte be Gyenesdiást, ahol ismét összegyűltek a huszárok, lovasok és hagyományőrzők. A Festetics Vágta immár 16. alkalommal hozta el a Nemzeti Vágta izgalmait a Balaton partjára, ahol a múlt és a jelen találkozott a gyönyörű pályán, lelkes közönség előtt.
A Balaton nyugati kapujában, Gyenesdiáson idén is felnyergelték a lovakat: immár 16. alkalommal rendezték meg a Festetics Vágtát, a Nemzeti Vágta előfutamát. A verseny izgalmai mellett a település színes programokkal, hagyományőrzőkkel és gasztronómiai élményekkel is várta a közönséget.
16. Festetics Vágta: „Mi szerveztük a legtöbb elővágtát”
A gyenesi futam mögött tizenhat év tapasztalat és kitartás áll. Varga Zoltán, a rendezvény fő szervezője büszkén emlékezett vissza a kezdetekre, és beszélt az idei kihívásokról is:
– Ez már a 16. Festetics Vágta, és büszkék lehetünk arra, hogy az országban mi rendeztük a legtöbb előfutamot. Ennyi év után már rutinosan dolgozunk, de a lóversenyek világa mindig tartogat meglepetéseket. Most is figyelnünk kellett minden apró részletre, de sikeresen vettük az akadályokat. Van egy csodálatos, biztonságos pályánk, ahol a lovak és lovasok is jó körülmények között mérhetik össze tudásukat – mondta a fő szervező. – Idén
- 9 felnőtt huszár,
- 9 kishuszár és a
- gyerek huszárok is rajthoz álltak – ez mutatja, hogy a jövő is biztosítva van. Külön öröm, hogy azok a gyerekek, akiket egykor még babakocsiban toltak ide a szüleik, ma már nyeregben ülnek és versenyeznek – tette hozzá Varga Zoltán.
Nemzeti összefogás, lóháton
A Festetics Vágta egy nagyobb sorozat része, amelynek végállomása az őszi Nemzeti Vágta Szilvásváradon.
– Fantasztikus versenyeket láthattunk eddig, három felnőtt és három kishuszár előfutammal, a nap végén pedig hármas döntőt rendezünk. Az időjárás is kedvezett, ami a lovaknak és a közönségnek is sokat számít – hangsúlyozta Zajzon András, a Nemzeti Vágta elővágta futamainak szervezője. – A Nemzeti Vágta különlegessége, hogy egy amatőr sportrendezvény: olyan lovasoknak ad lehetőséget, akik más szakágakban nem versenyeznek. Célunk, hogy a Kárpát-medence magyar lovasait összekössük. A vágta közösséget teremt, és megmutatja, hogy a lovassport a mai napig szervesen része a magyar identitásnak – emelte ki a szervező.
A térség lovassportjának motorja
A Gál Lajos, Gyenesdiás polgármestere szerint a gyenesi pálya nemcsak egy hétvége erejéig él, hanem egész évben szolgálja a lovassportot.
– Amikor csatlakoztunk a Nemzeti Vágta programsorozathoz, fontosnak tartottuk, hogy a Festetics-család hagyományait is továbbvigyük. Jelentős fejlesztésekkel alakítottuk ki a pályát, amelyet ma már nemcsak a vágta idején, hanem egész évben használnak a helyi és regionális lovas egyesületek – húzta alá a település első embere. – Büszkék vagyunk arra, hogy Zala vármegye és a Balaton térség egyetlen vágtahelyszíneként vonzzuk a lovas társadalmat. A pálya ingyenesen használható az egyesületek számára, így segítjük a felkészülést és a lovassport erősödését a térségben. A Festetics Vágta így nemcsak egy látványos rendezvény, hanem közösségformáló erő is – mondta Gál Lajos.
Már biztosan ott vagyunk Szilvásváradon
A Bács-Kiskun megyei Jánoshalma képviseletében érkezett Kulisity Rita, aki kétgyermekes édesanyaként is hű maradt szenvedélyéhez, a lovagláshoz. Bajnok nevű lovával bejutott a döntőbe.
– Hároméves korom óta lovagolok, a vágtákon pedig régóta indulok. Versenyeztem már itt Gyenesdiáson is, de akkor egy sérülés miatt nem jutottam döntőbe. Most viszont nagyon boldog vagyok, hiszen bent vagyunk, és már biztos a helyünk Szilvásváradon. Hatalmas érzés messziről eljönni ezért a versenyért, és bízom benne, hogy a döntőben is sikerül jól teljesítenünk! – mondta örömmámorban úszva a versenyző.
Nagy hajrá a döntőben
A felnőtt futam győztese ezúttal az Ácsteszér színeiben induló Vörös Tamara lett, aki Shaafi Szikra nyergében aratta a meglepetéssikert. Bár gyerekkora óta lovagol, és már kilenc éve rendszeres résztvevője a Nemzeti Vágtának, most különleges kihívással kellett szembenéznie: megszokott lova sérülés miatt nem állhatott rajthoz.
– Egész héten egy táboroztató lóval dolgoztam, és csak a verseny előtti napon derült ki, hogy vele indulok. Hatalmas szíve van, és még most sem hiszem el, hogy sikerült nyernem vele – mesélte meghatottan a győztes. A döntőben azonban már ismét a jól bevált társával szeretne rajthoz állni, akivel az elmúlt két évben Szilvásváradon a második helyre állhatott fel a dobogón.
A Festetics Vágta nem csupán előfutam: találkozási pontja a lovasoknak, a nézőknek és a hagyományőrzőknek. A gyenesi pálya évről évre új történeteket ír, miközben egyre több fiatal nő fel a huszárhagyomány és a lovassport bűvkörében. A 16 év alatt bebizonyosodott: Gyenesdiás neve összeforrt a vágtával, és még sokáig számíthatunk arra, hogy a Balaton partján dübörögnek majd a paták.
A 16. Festetics Vágta eredményei:
Huszárgyerek futam:
1. Korond - Balázs Zsanett, Little Lioness
2. Rábatamási - Varga Boróka, Bella Donna
3. Csetény - Ihász Kincső, Plüsi
4. Újhartyán - Tóth Martina, Csinos
Kishuszár futam:
1. Baja - Németh Norina, BT Silver Moon
2. Gyenesdiás - Fekete Emese, Macaron
3. Pilis - Pákh-Kovács Alina, Melody
4. Rábatamási - Varga Dorka, Büszke
Felnőtt futam:
1. Ácsteszér - Vörös Tamara, Shaafi Szikra
2. Tata - Mátyás Edina Daniella, Licinio Jogar
3. Budakeszi - Szemenkár Alexandra, Mangó
4. Jánoshalma - Kulisity Rita, BH Bajnok
Festetics Vágta a Balaton partjánFotók: Mészáros Annarózsa