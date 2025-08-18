Huszárok, lóerő és szenvedély: ismét sikert hozott a Festetics Vágta a Balaton partján (galéria, videó)

A Balaton nyugati kapujában, Gyenesdiáson idén is felnyergelték a lovakat: immár 16. alkalommal rendezték meg a Festetics Vágtát, a Nemzeti Vágta előfutamát. A verseny izgalmai mellett a település színes programokkal, hagyományőrzőkkel és gasztronómiai élményekkel is várta a közönséget.

A Festetics Vágta nem csupán előfutam: találkozási pontja a lovasoknak, a nézőknek és a hagyományőrzőknek

Fotó: Mészáros Annarózsa

16. Festetics Vágta: „Mi szerveztük a legtöbb elővágtát”

A gyenesi futam mögött tizenhat év tapasztalat és kitartás áll. Varga Zoltán, a rendezvény fő szervezője büszkén emlékezett vissza a kezdetekre, és beszélt az idei kihívásokról is:

– Ez már a 16. Festetics Vágta, és büszkék lehetünk arra, hogy az országban mi rendeztük a legtöbb előfutamot. Ennyi év után már rutinosan dolgozunk, de a lóversenyek világa mindig tartogat meglepetéseket. Most is figyelnünk kellett minden apró részletre, de sikeresen vettük az akadályokat. Van egy csodálatos, biztonságos pályánk, ahol a lovak és lovasok is jó körülmények között mérhetik össze tudásukat – mondta a fő szervező. – Idén

9 felnőtt huszár,

9 kishuszár és a

gyerek huszárok is rajthoz álltak – ez mutatja, hogy a jövő is biztosítva van. Külön öröm, hogy azok a gyerekek, akiket egykor még babakocsiban toltak ide a szüleik, ma már nyeregben ülnek és versenyeznek – tette hozzá Varga Zoltán.

Varga Zoltán a szervezés mellett maga is indult a futamon Gyenesdiás színeiben

Fotó: Mészáros Annarózsa

Nemzeti összefogás, lóháton

A Festetics Vágta egy nagyobb sorozat része, amelynek végállomása az őszi Nemzeti Vágta Szilvásváradon.

– Fantasztikus versenyeket láthattunk eddig, három felnőtt és három kishuszár előfutammal, a nap végén pedig hármas döntőt rendezünk. Az időjárás is kedvezett, ami a lovaknak és a közönségnek is sokat számít – hangsúlyozta Zajzon András, a Nemzeti Vágta elővágta futamainak szervezője. – A Nemzeti Vágta különlegessége, hogy egy amatőr sportrendezvény: olyan lovasoknak ad lehetőséget, akik más szakágakban nem versenyeznek. Célunk, hogy a Kárpát-medence magyar lovasait összekössük. A vágta közösséget teremt, és megmutatja, hogy a lovassport a mai napig szervesen része a magyar identitásnak – emelte ki a szervező.

16. alkalommal rendezték meg a Festetics Vágtát Gyenesdiáson. Zajzon András, a Nemzeti Vágta elővágta futamainak szervezője, Krebsz András, a Festetics Vágta moderátora, Gál Lajos, Gyenesdiás polgármestere és Varga Zoltán, a Festetics Vágta fő szervezője

Fotó: Mészáros Annarózsa

A térség lovassportjának motorja

A Gál Lajos, Gyenesdiás polgármestere szerint a gyenesi pálya nemcsak egy hétvége erejéig él, hanem egész évben szolgálja a lovassportot.