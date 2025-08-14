Újra dübörögnek a paták a Balaton partján!

„Nyeregbe Vidék, Nyeregbe Gyenesdiás!” Ismét dübörögnek a paták a Balaton partján! Augusztus 17-én Gyenesdiás újra a lovassport fővárosává válik, hiszen megrendezik a Nemzeti Vágta gyenesdiási előfutamát, a Gyenesi síkon 16. alkalommal kezdetét veszi a Festetics Vágta. Aki egyszer ott volt, tudja: itt nem csupán versenyekről van szó, hanem a hagyományok, a közösség és a vidéki élet ünnepéről.

Most szombaton 16. alkalommal rajtol a Festetics Vágta Gyenesdiáson

Forrás: Gyenesdiás Önkormányzata

Újra Festetics Vágta

A nap 11 órakor ünnepélyes megnyitóval indul, majd felvonulnak a Radetzky Huszár Egyesület tagjai. Délben rajthoz állnak a legbátrabb lovasok, és megkezdődnek a Festetics Vágta előfutamai – 3-4 izgalmas menet, amelyben mindenki szurkolhat kedvencének. A kishuszárok 12:30-tól mutatják meg, hogy a lovas virtus nem ismer kort!

Ebédszünetben a Varázshangok játszóház, a kézműves vásár és az „Ízek utcája” gondoskodik róla, hogy senki ne maradjon élmény és finomság nélkül.

A délután igazi kulturális kavalkád:

13:30 – „Büszkeségeink” – a Gyenesdiási Lovas SE és a Magyar Imre Lovas SE produkciói

14:30 – Országos Agárász Egyesület bemutatója

15:00 – Kassai Lovasíjász Iskola Brázik Törzsének műsora

15:30 – Aranysólyom Solymász Egyesület előadása

16:00 – Salföldi Kopjások zászlós látványprogramja

16:30 – Radetzky Huszár Egyesület

17:00 – „A lovak nyelvén” – Hamza Viktória szabadidomítási előadása

A nap csúcspontja 17:30-kor érkezik: a Festetics Vágta döntője, ahol eldől, ki képviselheti Gyenesdiást a Nemzeti Vágtán!

És ez még nem minden!

Helyi és régiós előfutamok

Népi zenék, táncbemutatók

Gasztronómiai ínyencségek

Kézműves vásár, gyerekprogramok

A belépés díjtalan, a jókedv garantált!