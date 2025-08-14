augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

33°
+37
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Festetics Vágta

3 órája

Újra dübörögnek a paták a Balaton partján!

Címkék#Gyenesdiás#Gyenesdiási Lovassport Egyesület#Festetics Vágta

A nyár egyik leglátványosabb lovas eseménye idén is a Balaton partjára hozza a verseny izgalmát és a hagyományok varázsát. A Festetics Vágta augusztus 17-én Gyenesdiáson várja a lóerő és a lovassport szerelmeseit, egész napos programokkal és felejthetetlen élményekkel.

Mészáros Annarózsa

Nyeregbe Vidék, Nyeregbe Gyenesdiás!” Ismét dübörögnek a paták a Balaton partján! Augusztus 17-én Gyenesdiás újra a lovassport fővárosává válik, hiszen megrendezik a Nemzeti Vágta gyenesdiási előfutamát, a Gyenesi síkon 16. alkalommal kezdetét veszi a Festetics Vágta. Aki egyszer ott volt, tudja: itt nem csupán versenyekről van szó, hanem a hagyományok, a közösség és a vidéki élet ünnepéről.

Újra Gyenesdiáson a Festetics Vágta
Most szombaton 16. alkalommal rajtol a Festetics Vágta Gyenesdiáson
Forrás: Gyenesdiás Önkormányzata

Újra Festetics Vágta

A nap 11 órakor ünnepélyes megnyitóval indul, majd felvonulnak a Radetzky Huszár Egyesület tagjai. Délben rajthoz állnak a legbátrabb lovasok, és megkezdődnek a Festetics Vágta előfutamai – 3-4 izgalmas menet, amelyben mindenki szurkolhat kedvencének. A kishuszárok 12:30-tól mutatják meg, hogy a lovas virtus nem ismer kort!

Ebédszünetben a Varázshangok játszóház, a kézműves vásár és az „Ízek utcája” gondoskodik róla, hogy senki ne maradjon élmény és finomság nélkül.

A délután igazi kulturális kavalkád:

  • 13:30 – „Büszkeségeink” – a Gyenesdiási Lovas SE és a Magyar Imre Lovas SE produkciói
  • 14:30 – Országos Agárász Egyesület bemutatója
  • 15:00 – Kassai Lovasíjász Iskola Brázik Törzsének műsora
  • 15:30 – Aranysólyom Solymász Egyesület előadása
  • 16:00 – Salföldi Kopjások zászlós látványprogramja
  • 16:30 – Radetzky Huszár Egyesület
  • 17:00 – „A lovak nyelvén” – Hamza Viktória szabadidomítási előadása
  • A nap csúcspontja 17:30-kor érkezik: a Festetics Vágta döntője, ahol eldől, ki képviselheti Gyenesdiást a Nemzeti Vágtán!

És ez még nem minden!

  • Helyi és régiós előfutamok
  • Népi zenék, táncbemutatók
  • Gasztronómiai ínyencségek
  • Kézműves vásár, gyerekprogramok

A belépés díjtalan, a jókedv garantált!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu