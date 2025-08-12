augusztus 12., kedd

Klára névnap

16°
+31
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Barát vagy ellenség?

39 perce

Hungarikum vagy ökológiai veszély? Ez a növény mindent kipusztít maga körül

Címkék#Fehér akác#akácerdő#növény#akácméz#hungarikum

Imádunk gyönyörködni benne, és a mindennapjaink része lett ez a növény. Azt viszont kevesen tudják, hogy a fehér akác gyakorlatilag mindent kipusztít maga körül.

Zaol.hu

A fehér akác a legtöbb ember számára szinte egyet jelent a magyar tájjal. Az akácméz világhírű, az akácfa a vidéki élet szimbóluma, ráadásul 2014-ben hungarikummá nyilvánították. Mégis van egy nagy probléma ezzel a fafajjal: mindent kipusztít maga körül.

A fehér akác ökológiai szempontból súlyos problémát jelent.
A fehér akác ökológiai szempontból súlyos problémát jelent.     Fotó: DesignToonsy / Forrás:  Shutterstock

A tévhitekkel ellentétben nem őshonos fafajtáról van szó, a növény valójában Észak-Amerikából származik, és csak a 18. században érkezett meg Európába. Azóta Magyarországon annyira elterjedt, hogy az erdőterületek közel 25%-át ma már akác borítja. 

Miért okoz ökológiai problémát a fehér akác?

A fehér akác gátolja más fajok csírázását, valamint a gyökérrendszerében nitrogénkötő baktériumok vannak, ami a körülötte élő növények pusztulásához vezet. Azonban ennek ellenére számos pozitív oldala is van:

  • Méztermelés: Magyarország az egyik legnagyobb akácméz-exportőr.
  • Tüzelőfa: Frissen kivágva is jól ég, nem kell hosszan szárítani.
  • Bútoripar: Tartós és rugalmas faanyag.
  • Hagyomány: A paraszti világban régóta használták szerszámnyélként, karóként.

Olyan faanyaga van, ami annak idején nagyon alkalmas volt a bányaműveléshez, szerszámnyélnek, szőlőkarónak, vagyis a paraszti, mindennapi életben. A frissen kivágott fa is alkalmas arra, hogy tüzelőnek lehessen használni, nem kell hosszan szárítani, tehát emiatt is nagyon praktikus, plusz kitűnő mézet ad.

- idézte Gálhidy Lászlót, a WWF Erdő-programjának vezetőjét a bama.hu.

Korábban már írtunk arról, hogy akácvirágból mennyei szörp készíthető.

Ehhez a receptet a zaol.hu-n találják.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu