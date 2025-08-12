Hungarikum vagy ökológiai veszély? Ez a növény mindent kipusztít maga körül

A fehér akác a legtöbb ember számára szinte egyet jelent a magyar tájjal. Az akácméz világhírű, az akácfa a vidéki élet szimbóluma, ráadásul 2014-ben hungarikummá nyilvánították. Mégis van egy nagy probléma ezzel a fafajjal: mindent kipusztít maga körül.

A fehér akác ökológiai szempontból súlyos problémát jelent. Fotó: DesignToonsy / Forrás: Shutterstock

A tévhitekkel ellentétben nem őshonos fafajtáról van szó, a növény valójában Észak-Amerikából származik, és csak a 18. században érkezett meg Európába. Azóta Magyarországon annyira elterjedt, hogy az erdőterületek közel 25%-át ma már akác borítja.

Miért okoz ökológiai problémát a fehér akác?

A fehér akác gátolja más fajok csírázását, valamint a gyökérrendszerében nitrogénkötő baktériumok vannak, ami a körülötte élő növények pusztulásához vezet. Azonban ennek ellenére számos pozitív oldala is van:

Méztermelés: Magyarország az egyik legnagyobb akácméz-exportőr.

Tüzelőfa: Frissen kivágva is jól ég, nem kell hosszan szárítani.

Bútoripar: Tartós és rugalmas faanyag.

Hagyomány: A paraszti világban régóta használták szerszámnyélként, karóként.

Olyan faanyaga van, ami annak idején nagyon alkalmas volt a bányaműveléshez, szerszámnyélnek, szőlőkarónak, vagyis a paraszti, mindennapi életben. A frissen kivágott fa is alkalmas arra, hogy tüzelőnek lehessen használni, nem kell hosszan szárítani, tehát emiatt is nagyon praktikus, plusz kitűnő mézet ad.

- idézte Gálhidy Lászlót, a WWF Erdő-programjának vezetőjét a bama.hu.

