Kicsiknek-nagyok kedvét egyaránt kereste a zalai település falunapja és még buborék show is volt (galéria, videó)

Közel 30 évre tekint vissza az Aranyfakanál főzőverseny, amelyre idén pörkölt és egyéb kategóriába lehetett nevezni. A fődíj mellett serleget, pénzjutalmat és okleveleket kapnak a csapatok. A zalaegerszegi veterán autósok már vagy tíz éve vesznek részt a falunapon 40-50 éves kocsijaikkal. A lakhegyi régi tűzoltókocsi és egy régi traktor, illetve a nagymotorok is érdekesek lehetnek azok számára, akik műszaki érdeklődésűek, vélekedett Gyurkó Gábor Egervár polgármestere, akit a Pincedombon megrendezett falunap programjairól kérdeztünk.

A falunapon a buborék show aratta a legnagyobb sikert a gyerekek körében.

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Falunap – ilyen ételek készültek

Az Ízvadászok csapatából Ódor István elmondta, hogy vargányás, csülkös őzpörköltet készítenek. Baráti társáguk gyakran főz a falunapon, és egy harmadik helyezést is maguknak tudhatnak. Kapros, káposztás, tejfölös csülök rotyogott a Jó barátok csapatának bográcsában. Antal Gyula elmondta, igazi zalai ízőrzők főznek ilyen ételt.

Az Ízvadászok csapata vargányás, csülkös őzpörköltet készített

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

„Bendebor” József vaddisznó süldőből, fiatal vadnyúlból és muflonból készített pörköltet. Megtudtuk tőle, hogy 22 éve veszt részt főzőversenyeken, a zalaegerszegi vadpörkölt fesztiválon is ott lesz. A lakhegyi Rákóczi Team húsos, babos káposztával nevezett be a főzőversenyre. De ez nem verseny, sokkal inkább barátság és szórakozás, mondta Rákóczi Ferenc.

Kondor László és Rákóczi Ferenc a Rákóczi Teamtől, Húsos, babos káposzta rotyogott bográcsukban.

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Buborék show, zene-tánc és Fáraó buli

Az önkormányzat kondérjában 100 adag babgulyás készült, ha esetleg valakinek nem jutna. A főzőcsapatok emellett lángost, pogácsát is kínáltak. A gyerekek kedvét a Pitypang népi játszóház, ugrálóvár, csillámtetoválás, lufihajtogatás és buborék show kereste. A színpadon zene-tánc váltotta egymást. A helyi együttesek mellett a Hevesi Sándor Színház művészei, Varga Feri és Balássy Betty popduó, Dj Bubu hozta hangulatba a közönséget a falunapot záró Fáraó bulira. Akkorra már másfél ezren is lehettek. Egervár falunapja mindig nagy látogatottságnak örvend, mert a környező települések körében is kedvelt.