Épül-szépül a település

56 perce

Látható fejlődés: ahol a korábbi és a jelenlegi polgármester együtt dolgozik a falu érdekében (galéria)

Címkék#falunap#focicsapat#Böde

Minden generáció számára tartalmas kikapcsolódást tartogatott Böde hétvégi programja. A gyerekek számára a Miért szeretsz Bödén élni? címmel rögtönzött rajzpályázatot hirdettek. A falunap keretében még baráti focimeccset is rendeztek.

Antal Lívia
Látható fejlődés: ahol a korábbi és a jelenlegi polgármester együtt dolgozik a falu érdekében (galéria)

A bödei falunap sokféle elfoglaltságot kínált gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt

Forrás: ZH

Böde focicsapata Ölbő község együttesével mérkőzött meg, a meccs a hazaiak 9-3-es győzelmét hozta. Farkas Csaba Béláné polgármester elmondta, a két település közötti mérkőzésre egy rokoni kapcsolat révén került sor. A vendégek jól érezték magukat, tetszett nekik a zalai település. A falunap ezen felül még számos programot kínált, éjszakába nyúlóan.

Bödei falunap sokféle elfoglaltságot kínált
Bödei falunap sokféle elfoglaltságot kínált gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt
Forrás: ZH

Falunap – lángosból, palacsintából is jutott bőven

A gyerekeknek vetélkedőt is rendeztek, az ugrálóvárban és íjászatban is próbára tehették ügyességüket. Az önkormányzat munkatársai és az önkéntesek gulyáslevest és vadpörköltet készítettek, sok-sok lángost és palacsintát sütöttek. 

Böde falunapján Vigh László országgyűlési képviselő mondott köszöntőt
Forrás:  ZH

Vigh László országgyűlési képviselő köszöntőjében méltatta, hogy a korábbi és a jelenlegi polgármester együtt tud dolgozni a falu érdekében. Dicsérte a település fejlődését, megemlítve a sportöltöző felújítását, az utak rekonstrukcióját és a fedett rendezvénytér létesítését.

Falunap Bödén

Fotók: Antal Lívia

 

 

