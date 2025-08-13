56 perce
Látható fejlődés: ahol a korábbi és a jelenlegi polgármester együtt dolgozik a falu érdekében (galéria)
Minden generáció számára tartalmas kikapcsolódást tartogatott Böde hétvégi programja. A gyerekek számára a Miért szeretsz Bödén élni? címmel rögtönzött rajzpályázatot hirdettek. A falunap keretében még baráti focimeccset is rendeztek.
A bödei falunap sokféle elfoglaltságot kínált gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt
Forrás: ZH
Böde focicsapata Ölbő község együttesével mérkőzött meg, a meccs a hazaiak 9-3-es győzelmét hozta. Farkas Csaba Béláné polgármester elmondta, a két település közötti mérkőzésre egy rokoni kapcsolat révén került sor. A vendégek jól érezték magukat, tetszett nekik a zalai település. A falunap ezen felül még számos programot kínált, éjszakába nyúlóan.
Falunap – lángosból, palacsintából is jutott bőven
A gyerekeknek vetélkedőt is rendeztek, az ugrálóvárban és íjászatban is próbára tehették ügyességüket. Az önkormányzat munkatársai és az önkéntesek gulyáslevest és vadpörköltet készítettek, sok-sok lángost és palacsintát sütöttek.
Vigh László országgyűlési képviselő köszöntőjében méltatta, hogy a korábbi és a jelenlegi polgármester együtt tud dolgozni a falu érdekében. Dicsérte a település fejlődését, megemlítve a sportöltöző felújítását, az utak rekonstrukcióját és a fedett rendezvénytér létesítését.
Falunap BödénFotók: Antal Lívia