Látható fejlődés: ahol a korábbi és a jelenlegi polgármester együtt dolgozik a falu érdekében (galéria)

Böde focicsapata Ölbő község együttesével mérkőzött meg, a meccs a hazaiak 9-3-es győzelmét hozta. Farkas Csaba Béláné polgármester elmondta, a két település közötti mérkőzésre egy rokoni kapcsolat révén került sor. A vendégek jól érezték magukat, tetszett nekik a zalai település. A falunap ezen felül még számos programot kínált, éjszakába nyúlóan.

Bödei falunap sokféle elfoglaltságot kínált gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt

Forrás: ZH

Falunap – lángosból, palacsintából is jutott bőven

A gyerekeknek vetélkedőt is rendeztek, az ugrálóvárban és íjászatban is próbára tehették ügyességüket. Az önkormányzat munkatársai és az önkéntesek gulyáslevest és vadpörköltet készítettek, sok-sok lángost és palacsintát sütöttek.

Böde falunapján Vigh László országgyűlési képviselő mondott köszöntőt

Forrás: ZH

Vigh László országgyűlési képviselő köszöntőjében méltatta, hogy a korábbi és a jelenlegi polgármester együtt tud dolgozni a falu érdekében. Dicsérte a település fejlődését, megemlítve a sportöltöző felújítását, az utak rekonstrukcióját és a fedett rendezvénytér létesítését.