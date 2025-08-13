augusztus 13., szerda

Fafaragók "akcióban"

31 perce

Remekművek a fűrészpor mögött – ezúttal is csodák születtek a Balaton partján

Címkék#Gyenesdiás#művészet#fafaragó tábor

A Balaton-parti Gyenesdiás idén is a fafaragás szerelmeseinek találkozóhelyévé vált. A Fafaragó Alkotótábor ötödik alkalommal töltötte meg a Kárpáti Korzót mesterekkel, kíváncsi látogatókkal és a frissen faragott fa illatával.

Mészáros Annarózsa
Remekművek a fűrészpor mögött – ezúttal is csodák születtek a Balaton partján

A Fafaragó Alkotótábor ötödik alkalommal töltötte meg a Kárpáti Korzót

Forrás: József Attila Művelődési Ház és Könyvtár

Augusztus 6-9. között immár ötödik alkalommal telt meg a gyenesdiási Kárpáti Korzó a fafaragás illatával és a kreatív munka hangulatával. Az idei Fafaragó Alkotótábort a Husqvarna cég képviselete támogatta főszponzorként, biztosítva a mesterek számára a legjobb eszközöket és feltételeket.

Fafaragó Alkotótábor
Idén is megrendezték a Fafaragó Alkotótábort Gyenesdiáson, ahol csodák születtek
Forrás: József Attila Művelődési Ház és Könyvtár

A tábor nemcsak a fél évtizedes jubileum miatt volt emlékezetes: elfogadta a szervezők meghívását Gengeliczky László legkisebb fia is. Édesapja 25 éven át vezette a híres fafaragó alkotótábort, és a családi hagyományt folytatva ő maga is mesteri szinten űzi a fafaragás művészetét. Részvétele szimbolikusan is összekötötte a múltat és a jelent, erősítve Gyenesdiás elkötelezettségét a fafaragó kultúra ápolása iránt.

Fafaragó Alkotótábor immár ötödik alkalommal Gyenesdiáson
Remekművek kerültek ki a fafaragó mesterek kezei közül
Forrás: József Attila Művelődési Ház és Könyvtár

Gyerekek és esztergák a Fafaragó Alkotótáborban

Harmadik éve a Magyar Faesztergályosok Egyesületének kis csapata is színesíti a programot. Idén is nagy sikert aratott a gyerekeknek tartott esztergályos bemutató és kézműves foglalkozás, amelyen a kicsik testközelből ismerkedhettek meg a fa megmunkálásának szépségeivel.

Ahogy minden évben, most is a látogatók szeme láttára formálódtak a rönkök műalkotásokká. A résztvevő mesterek egyedi, értékes szobrokkal gazdagították a települést és a rendezvény hírnevét.

Fafaragó Alkotótábor immár ötödik alkalommal Gyenesdiáson
Az ifjúság is képviseltette magát 
Forrás: József Attila Művelődési Ház és Könyvtár

Köszönetet mondanak a támogatóknak

A szervezők köszönik minden segítő és támogató közreműködését:

  • Bakonyerdő Zrt. – a rönkök biztosításáért
  • Husqvarna – Agrótakács Kft., MLS Magyarország és Gyenesdiás – a rendezvény támogatásáért
  • Vaga Irma és Dongó Árpádné Marika – a tábor résztvevőinek finomabbnál finomabb ételekkel való ellátásáért

Az ötödik Fafaragó Alkotótábor nemcsak a művészet ünnepe volt, hanem a közösség összefogásának szép példája is.

Fafaragó Alkotótábor immár ötödik alkalommal Gyenesdiáson
Az alkotások helyben maradnak és a települést gazdagítják
Forrás: József Attila Művelődési Ház és Könyvtár

 

 

