Remekművek a fűrészpor mögött – ezúttal is csodák születtek a Balaton partján
A Balaton-parti Gyenesdiás idén is a fafaragás szerelmeseinek találkozóhelyévé vált. A Fafaragó Alkotótábor ötödik alkalommal töltötte meg a Kárpáti Korzót mesterekkel, kíváncsi látogatókkal és a frissen faragott fa illatával.
Augusztus 6-9. között immár ötödik alkalommal telt meg a gyenesdiási Kárpáti Korzó a fafaragás illatával és a kreatív munka hangulatával. Az idei Fafaragó Alkotótábort a Husqvarna cég képviselete támogatta főszponzorként, biztosítva a mesterek számára a legjobb eszközöket és feltételeket.
A tábor nemcsak a fél évtizedes jubileum miatt volt emlékezetes: elfogadta a szervezők meghívását Gengeliczky László legkisebb fia is. Édesapja 25 éven át vezette a híres fafaragó alkotótábort, és a családi hagyományt folytatva ő maga is mesteri szinten űzi a fafaragás művészetét. Részvétele szimbolikusan is összekötötte a múltat és a jelent, erősítve Gyenesdiás elkötelezettségét a fafaragó kultúra ápolása iránt.
Harmadik éve a Magyar Faesztergályosok Egyesületének kis csapata is színesíti a programot. Idén is nagy sikert aratott a gyerekeknek tartott esztergályos bemutató és kézműves foglalkozás, amelyen a kicsik testközelből ismerkedhettek meg a fa megmunkálásának szépségeivel.
Ahogy minden évben, most is a látogatók szeme láttára formálódtak a rönkök műalkotásokká. A résztvevő mesterek egyedi, értékes szobrokkal gazdagították a települést – és a rendezvény hírnevét.
Köszönetet mondanak a támogatóknak
A szervezők köszönik minden segítő és támogató közreműködését:
- Bakonyerdő Zrt. – a rönkök biztosításáért
- Husqvarna – Agrótakács Kft., MLS Magyarország és Gyenesdiás – a rendezvény támogatásáért
- Vaga Irma és Dongó Árpádné Marika – a tábor résztvevőinek finomabbnál finomabb ételekkel való ellátásáért
Az ötödik Fafaragó Alkotótábor nemcsak a művészet ünnepe volt, hanem a közösség összefogásának szép példája is.