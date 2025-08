Gourmet-élmény a parton - Zala is beleszól, mi legyen a Balaton legmenőbb strandkajája

Továbbra is teljes gőzzel robog a balatoni strandgasztronómia, és idén is elképesztő izgalmakat tartogat az Év Strandétele verseny! A Balatoni Kör által szervezett megmérettetésre közel húsz hely nevezett, összesen 36 különleges, kreatív és egészséges étellel – a döntő mezőnye pedig már meg is van. És van okunk az örömre: két zalai hely is bejutott a fináléba, méghozzá nem is akármilyen fogásokkal!

Az Év Strandétele verseny díját tavaly a balatonlellei Mesés BBQ & grill bisztró báránnyal töltött szőlőleveles káposztája nyerte

Fotó: Heim Alexandra

A balatoni Beach Food évről évre egyre komolyabb szintet lép, és ezt idén is látványosan bizonyította a mezőny. Kardos Gábor, a verseny ötletgazdája szerint a döntősök listája azt mutatja, hogy a minőség már nem kivétel, hanem elvárás a tóparti strandbüfék, éttermek világában. A zsűri kizárólag a valóban kiemelkedő, kreatív és a strandételek műfaját frissítő megoldásokat engedte tovább – és ebből bizony Zala is kivette a részét.

Zalai sikerek: Mónisüti és Kicsi Csóka a legjobbak között az Év Strandétele versenyen

Gyenesdiás büszkesége, a Mónisüti egy egészséges, mégis trendi reggelivel – a Granola Optimisttel – jutott be a döntőbe. Ez az étel nemcsak tápláló és szemet gyönyörködtető, hanem tökéletesen illeszkedik a mai Beach Food szemlélethez: helyi alapanyag, egészségtudatosság és egy nagy adag kreativitás.

Nem maradt le a dicsőségről Balatongyörök gasztroékköve, a Kicsi Csóka Bisztró sem, amely egy egészen merész és ütős étellel kápráztatta el a zsűrit: bivalytatár, velős csont csónakban, burgonya gratin – ez nemcsak ízbomba, hanem egy komplett gourmet-élmény a strand homokján.

2023-ban a Balaton pil pil a LángosWorld strandétel kreációja nyerte a különdíjat

Fotó: Mészáros Annarózsa

Akik még versenyben vannak

Természetesen nemcsak Zala tette oda magát. A döntő mezőnyébe került például a Pizza Sztori Balatonmáriafürdőről (Harcsa Supplí), a Bl Yachtclub Balatonlelléről (rántott kolbász és tofu Bao), vagy épp a Club Tihany Beach Grill, akik egy igazi fine dining remekművel rukkoltak elő (Mogyorós ropogós pisztráng „tökfőzelék”, currys barack, csíkos lángossal). A Julcsi Kalácsoda (Sós-sajtos BBQ húsos kürtős coleslow-val és Aranygaluskalács), a Lángos World (Lángos-evezős pisztráng csónak és Lángos-evezős Cseng Curry csirkés csónak), a Szevasztok Bisztró (Faszénen sült tokhal ratatouille) és a Fogas Bisztró (Harcsa Csevap, Rántott tej)is bekerült a legjobbak közé.