Óriási büszkeség! Zalai az Év strandétele és az Év stranddesszertje, mutatjuk árakkal

A Balatoni Kör idén tizenegyedik alkalommal hirdette meg Európa egyetlen strandétel versenyét, az év strandétele versenyt, melynek idei díjazottjait a fövenyesi Kalóz bisztróban tartott eredményhirdetésen mutatták be. Mi, zalaiak nagyon büszkék lehetünk az eredményre, hiszen a legjobbnak ítélt étel idén a balatongyöröki Kicsi Csóka bisztró Bivalytatár velőscsont csónakban névre keresztelt étele lett, míg a legjobb strandbüfé étel a balatonmáriafürdői Harcsa supplì, az Év stranddesszertje pedig a Granola Optimist Gyenesdiáson. A Kicsi Csóka bisztró ezzel egyúttal az Év felfedezettje címet is vitte.

Fotó: Heim Alexandra / Forrás: Facebook/Balatoni KÖR

A balatongyöröki Kicsi Csóka bisztróé az Év Strandétele 2025-ben

A Bivalytár velőscsont csónakban elnevezésű fogást burgonya gratinnel, tormahabbal és zeller ropogóssal tálalják. Az étel főként helyi alapanyagokból készül, késsel aprítják hozzá a zalaköveskúti bivalyt, a tartárt szardella, kapribogyó és kovászos uborka házi majonéz teszi különlegesebbé. Velőscsont „csónakban” kerül a vendég elé, a velővel együtt, ezért nagyon laktató. A Kicsi Csóka egyedi bisztróétele 5890 Ft áron szerepel az étlapjukon.

A gyenesdiási MóniSütié az Az Év stranddesszertje

A 2025-as év másik zalai döntőse a gyenesdiási MóniSüti volt. Az Év stranddesszertje a Granola Optimist nevű ételük lett, melyet a Beach Food csónak kategóriában is neveztek. A vitorlás testét és vitorláját a képviselőfánk adja, a töltelék mézes-joghurtos krém, erdei gyümölcs öntet és granola – duplán rétegezve. Az ára 1290 Ft.

