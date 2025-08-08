54 perce
Óriási büszkeség! Zalai az Év strandétele és az Év stranddesszertje, mutatjuk árakkal
Lezárult a neves gasztronómiai megmérettetés. Ahogy beszámoltunk róla korábban, a zalaiak jó eséllyel reménykedhettek, hiszen két pályázó is bekerült a az Év strandétele verseny döntőjébe. Egyikük most győztesként örülhet.
A Balatoni Kör idén tizenegyedik alkalommal hirdette meg Európa egyetlen strandétel versenyét, az év strandétele versenyt, melynek idei díjazottjait a fövenyesi Kalóz bisztróban tartott eredményhirdetésen mutatták be. Mi, zalaiak nagyon büszkék lehetünk az eredményre, hiszen a legjobbnak ítélt étel idén a balatongyöröki Kicsi Csóka bisztró Bivalytatár velőscsont csónakban névre keresztelt étele lett, míg a legjobb strandbüfé étel a balatonmáriafürdői Harcsa supplì, az Év stranddesszertje pedig a Granola Optimist Gyenesdiáson. A Kicsi Csóka bisztró ezzel egyúttal az Év felfedezettje címet is vitte.
A balatongyöröki Kicsi Csóka bisztróé az Év Strandétele 2025-ben
A Bivalytár velőscsont csónakban elnevezésű fogást burgonya gratinnel, tormahabbal és zeller ropogóssal tálalják. Az étel főként helyi alapanyagokból készül, késsel aprítják hozzá a zalaköveskúti bivalyt, a tartárt szardella, kapribogyó és kovászos uborka házi majonéz teszi különlegesebbé. Velőscsont „csónakban” kerül a vendég elé, a velővel együtt, ezért nagyon laktató. A Kicsi Csóka egyedi bisztróétele 5890 Ft áron szerepel az étlapjukon.
A gyenesdiási MóniSütié az Az Év stranddesszertje
A 2025-as év másik zalai döntőse a gyenesdiási MóniSüti volt. Az Év stranddesszertje a Granola Optimist nevű ételük lett, melyet a Beach Food csónak kategóriában is neveztek. A vitorlás testét és vitorláját a képviselőfánk adja, a töltelék mézes-joghurtos krém, erdei gyümölcs öntet és granola – duplán rétegezve. Az ára 1290 Ft.
Az idei döntősőket korábban részletesen bemutattuk, írásunkat a cikk végén is megtalálja.
Gourmet-élmény a parton - Zala is beleszól, mi legyen a Balaton legmenőbb strandkajája
"Ne szidjátok már a Balatont!" – Sütis Móni dühös a sok fanyalgó miatt, akik elveszik mások örömét