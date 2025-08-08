augusztus 8., péntek

Siker

54 perce

Óriási büszkeség! Zalai az Év strandétele és az Év stranddesszertje, mutatjuk árakkal

Címkék#balatongyöröki#Az Év Strandétele#Kicsi Csóka bisztró#étel

Lezárult a neves gasztronómiai megmérettetés. Ahogy beszámoltunk róla korábban, a zalaiak jó eséllyel reménykedhettek, hiszen két pályázó is bekerült a az Év strandétele verseny döntőjébe. Egyikük most győztesként örülhet.

Szabó Judit

A Balatoni Kör idén tizenegyedik alkalommal hirdette meg Európa egyetlen strandétel versenyét, az év strandétele versenyt, melynek idei díjazottjait a fövenyesi Kalóz bisztróban tartott eredményhirdetésen mutatták be. Mi, zalaiak nagyon büszkék lehetünk az eredményre, hiszen a legjobbnak ítélt étel idén a balatongyöröki Kicsi Csóka bisztró Bivalytatár velőscsont csónakban névre keresztelt étele lett, míg a legjobb strandbüfé étel a balatonmáriafürdői Harcsa supplì, az Év stranddesszertje pedig a Granola Optimist Gyenesdiáson. A Kicsi Csóka bisztró ezzel egyúttal az Év felfedezettje címet is vitte.

az év strandétele
A balatongyöröki Kicsi Csóka étele lett az Év strandétele
Fotó: Heim Alexandra  / Forrás: Facebook/Balatoni KÖR

A balatongyöröki Kicsi Csóka bisztróé az Év Strandétele 2025-ben

A Bivalytár velőscsont csónakban elnevezésű fogást burgonya gratinnel, tormahabbal és zeller ropogóssal tálalják. Az étel főként helyi alapanyagokból készül, késsel aprítják hozzá a zalaköveskúti bivalyt, a tartárt szardella, kapribogyó és kovászos uborka házi majonéz teszi különlegesebbé. Velőscsont „csónakban” kerül a vendég elé, a velővel együtt, ezért nagyon laktató. A Kicsi Csóka egyedi bisztróétele 5890 Ft áron szerepel az étlapjukon.

A gyenesdiási MóniSütié az Az Év stranddesszertje

A 2025-as év másik zalai döntőse a gyenesdiási MóniSüti volt. Az Év stranddesszertje a Granola Optimist nevű ételük lett, melyet a Beach Food csónak kategóriában is neveztek. A vitorlás testét és vitorláját a képviselőfánk adja, a töltelék mézes-joghurtos krém, erdei gyümölcs öntet és granola – duplán rétegezve. Az ára 1290 Ft.

Az idei döntősőket korábban részletesen bemutattuk, írásunkat a cikk végén is megtalálja.

 

 

