1 órája
Most kiderül, kié 2025 legmenőbb fogása – indul Az év horgásza verseny!
A horgászok képesek órákat tölteni egy tó vagy egy folyó partján, kapásra várva. Amikor aztán megrezdül a bot, megfeszül a damil, akcióba lépnek. Minden idegszálukkal arra koncentrálnak, hogy kifárasszák, és szákba emeljék a horogra akadt halat. Ilyenkor gyakran csak egy fotó a jutalmuk, aztán visszaengedik a zsákmányt a vízbe. Fotózzanak és induljanak Az év horgásza versenyen!
Az év horgásza versenyre szeptember 8-tól lehet jelentkezni
Fotó: ZH
Az elkészült kép most nagyon sokat érhet, hiszen hamarosan országos fotópályázat indul. A szeptemberben kezdődő versenyben a 2025-ös év legértékesebb fogását mutathatják meg a nagyközönségnek a fotók büszke tulajdonosai.
Ki lesz vajon az év horgásza? A zsűri és az olvasók döntenek
Lehet a legnagyobb, ami alig fér a képre, a legsúlyosabb, amit ketten is csak nehezen bírnak el, a legritkább fajtájú, aminek a csodájára járnak a szakemberek, végül az olvasók szavazatai és a zsűri döntése alapján dől majd el, hogy kié lesz a dicsőség és az elismerés, valamint az ezzel járó értékes nyeremények.
Az országos fotópályázatban a nevezők az evhorgasza.hu oldalon tudnak jelentkezni, vármegyéjük kiválasztását követően, szeptember 8-tól.
Négy kategóriában hirdetünk majd nyertest Az év horgásza versenyben: keressük a felnőtt, a hölgy, az ifjúsági (14-18 éves kor) és a gyermek horgászok legszebb fogását.
Minden szenvedélyes horgásznak érdemes tehát készülni a nagy pillanatra, és megörökíteni valamennyi fogást, hiszen lehet, hogy pont az hozza majd a nyereményt. Mi a magunk részéről drukkolunk valamennyi nagy ho-ho-ho horgásznak!