Tekerj a zöldbe! – a legszebb, legnépszerűbb erdei útvonalat keresik
Indul a bringások egyik legizgalmasabb versenye: újra keresik hazánk legszebb, legnépszerűbb erdei útvonalát! Az Év Erdei Kerékpárútja pályázat 2025-ben is arra hívja a kerékpárosokat, hogy osszák meg kedvenc zöldbe vezető útjaikat, és mutassák meg, hol a legjobb két keréken felfedezni a természetet.
Van egy kedvenc erdei bringaútvonalad, ahol mindig feltöltődsz? Ahol a friss levegő, a madárdal és a természet csendje minden tekerést élménnyé varázsol? Akkor most eljött a pillanat, hogy megmutasd másoknak is, hiszen itt az Év Erdei Kerékpárútja 2025 pályázat!
Elindult az Év Erdei Kerékpárútja 2025 pályázat!
Idén is elstartolt az Év Erdei Kerékpárútja pályázat, amelynek célja, hogy bemutassa hazánk legszebb erdei bringaútjait, népszerűsítse az aktív életmódot, és felhívja a figyelmet a biztonságos kerékpározás fontosságára.
Hogyan vehetsz részt?
Jelöld be kedvenc útvonaladat, és írj pár mondatot arról, miért különleges a számodra. Ha van fotód vagy videód is erről, oszd meg – hadd lássa mindenki, milyen csodákat rejtenek erdeink!
Tavaly hatalmas versenyben egy bakonyi útvonal nyerte el a címet – idén vajon melyik lesz a befutó? A döntés most rajtad és a többi bringáson múlik!
Miért érdemes jelölni?
Nemcsak az erdei kerékpárutak népszerűsítéséhez járulhatsz hozzá, hanem értékes nyeremény is vár rád: a beküldők között kisorsolnak egy családos e-kerékpáros vezetett túrát egy Állami Erdőgazdaság területén.
Fontos tudnivalók
Beküldési határidő: 2025. szeptember 6.
Nevezés és részletek: https://forms.gle/HJGfwPCmfkJgWG3LA