Segítség! Elsős lesz a gyerekem... – tippek az iskolakezdéshez a tanítótól

Hétfőn reggel becsöngetnek az iskolákban. Valaki már rutinból kapja a hátára az iskolatáskát, s akadnak, akik most teszik az első lépéséket a suli felé. Az első osztály kezdete minden család életében hatalmas fordulópont. A kisgyermek számára izgalmas és egyben félelmetes időszak ez: új közösség, új szabályok, új elvárások. A szülőkben ilyenkor sorjáznak a kérdések: Hogyan fogja bírni? Nem lesz túl nehéz neki? Megtalálja a helyét az osztályban? Lesznek barátai?

Az első osztály nemcsak a gyereknek új kezdet, hanem a szülőnek is nagy próbatétel

Forrás: Getty Images

Tanítói tanácsok a zökkenőmentes iskolakezdéshez, első osztályosokra hangolva

A bizonytalanság természetes. A gyerek izgatott, sokszor szorong, és a szülők ugyanezt érzik. De mit tehetünk mi, szülők, hogy támogassuk gyermekünket ebben a nagy változásban? Boldizsár Bernadett keszthelyi tanító minden kezdőt és haladót ellát tippekkel, amelyekkel zökkenőmentesen tudunk nekivágni a 2025/2026-os tanévnek.

1. Nyugalmat, magabiztosságot sugározzunk

A gyerek érzékeny „radarként” figyeli a szülő hangulatát. Ha anya vagy apa ideges, ő is átveszi a feszültséget. A túlzott aggodalom helyett inkább nyugodt, támogató jelenlétre van szükség.

2. Ráhangolódás az iskolára

Már a tanév kezdete előtt érdemes közösen készülni: nemcsak a tanszerek beszerzése vagy a tankönyvek felcímkézése számít, hanem az érzelmi ráhangolódás is. Lehet beszélgetni a saját iskolás élményeinkről, elővenni a régi fotóalbumokat. Fontos, hogy a pozitív történetek kerüljenek előtérbe, de arról is lehet szó, hogyan küzdöttük le a nehézségeket.

3. Alakítsunk ki napi rutint

A rendszeresség biztonságot ad. Ha már a tanév előtt kialakul az állandó ritmus – ébredés, reggeli, vacsora, lefekvés –, az átmenet sokkal könnyebb lesz.

4. Adjunk időt a beszokásra

Az óvodásból iskolássá válás hosszabb folyamat. Van, akinél gyorsan megy, másnál több idő kell hozzá. Türelemmel, elfogadással sokat segíthetünk.

5. Az iskola élmény legyen, ne kényszer

Sok szülő az első hetekben túl szigorúan számon kéri gyermekét: „Írd szebben!”, „Ne hibázz!”. Pedig a hibázás a tanulás természetes része – sőt, így fejlődik a kitartás és a belső motiváció.

Dicsérjük meg a próbálkozást is, ne csak a hibátlan teljesítményt. Segítsük a gyermeket, de ne oldjunk meg mindent helyette: az önállóság erősíti az önbizalmát.