Szeptemberben jön a 30 ezres plusz! Nemsokára csenget a postás a nyugdíjasoknál

2025 őszén több mint 2,3 millió emberhez csönget a postás. Érkezik a 30 ezer forint értékű élelmiszer-utalvány nyugdíjasoknak.

Élelmiszer-utalvány nyugdíjasoknak: szeptemberben jön a 30 ezres plusz

Élelmiszer-utalvány nyugdíjasoknak – mikor érkezik, hogyan használható?

Az utalvány papíralapú, s több címletből áll. Fontos, hogy csak hideg élelmiszerekre váltható be – piacokon, kisboltokban, őstermelőknél, szupermarketekben –, vendéglátóhelyeken nem lehet ezzel fizetni. A felhasználás határideje 2025. december 31.

Ha a kézbesítő nem találja otthon a címzettet, értesítőt hagy, és a postán még tíz munkanapig átvehető az utalvány. Sőt, november 14-ig extra kézbesítést is lehet kérni a Magyar Államkincstártól.

Nyugdíjutalás 2025 – mi a rendes menetrend?

A havi nyugdíjak továbbra is a megszokott rendben érkeznek. 2025-ben a kifizetések általában a hónap 12. napjára esnek, így a szeptemberi nyugdíjutalás 2025. szeptember 12-én történik meg. Ez teljesen független az élelmiszer-utalványoktól, amelyek külön juttatásként érkeznek.

Extra nyugdíj: újraszámítás kérvényezésre

Az „extra nyugdíj” kifejezés idén nemcsak a harmincezres utalványra vonatkozik, hanem egy másik lehetőségre is. 2025-ben a valorizációs szorzók miatt sokan élhetnek azzal a jogukkal, hogy kérvényezzék a már folyósított ellátásuk újraszámítását.

Ez főként azokat érinti, akik 1959-ben születtek, most töltik be a 65. életévüket, és korábban korhatár előtti ellátásban (például szolgálati járandóság, bányásznyugdíj) részesültek. Az ő ellátásuk most öregségi nyugdíjjá válik, és a kedvezőbb, 2025-ös szorzók alapján akár magasabb összegű „extra nyugdíjat” is kaphatnak. Fontos, hogy ez nem automatikus: külön kérvényt kell benyújtani a nyugdíjfolyósítóhoz.

A havi nyugdíjak továbbra is a megszokott rendben érkeznek

Szeptemberben tehát két jó hír érkezik a nyugdíjasokhoz: