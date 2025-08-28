15 perce
Szeptemberben jön a 30 ezres plusz! Nemsokára csenget a postás a nyugdíjasoknál
Szeptemberben sokak számára érkezik jó hír: az állam külön támogatással segíti az időseket a mindennapi kiadásaikban. Élelmiszer-utalványt a nyugdíjasok 30 ezer forint értékben kapnak, s ezt a Magyar Posta szeptember 1. és október 15. között juttat el a jogosultakhoz.
2025 őszén több mint 2,3 millió emberhez csönget a postás. Érkezik a 30 ezer forint értékű élelmiszer-utalvány nyugdíjasoknak.
Élelmiszer-utalvány nyugdíjasoknak – mikor érkezik, hogyan használható?
Az utalvány papíralapú, s több címletből áll. Fontos, hogy csak hideg élelmiszerekre váltható be – piacokon, kisboltokban, őstermelőknél, szupermarketekben –, vendéglátóhelyeken nem lehet ezzel fizetni. A felhasználás határideje 2025. december 31.
Ha a kézbesítő nem találja otthon a címzettet, értesítőt hagy, és a postán még tíz munkanapig átvehető az utalvány. Sőt, november 14-ig extra kézbesítést is lehet kérni a Magyar Államkincstártól.
Nyugdíjutalás 2025 – mi a rendes menetrend?
A havi nyugdíjak továbbra is a megszokott rendben érkeznek. 2025-ben a kifizetések általában a hónap 12. napjára esnek, így a szeptemberi nyugdíjutalás 2025. szeptember 12-én történik meg. Ez teljesen független az élelmiszer-utalványoktól, amelyek külön juttatásként érkeznek.
Extra nyugdíj: újraszámítás kérvényezésre
Az „extra nyugdíj” kifejezés idén nemcsak a harmincezres utalványra vonatkozik, hanem egy másik lehetőségre is. 2025-ben a valorizációs szorzók miatt sokan élhetnek azzal a jogukkal, hogy kérvényezzék a már folyósított ellátásuk újraszámítását.
Ez főként azokat érinti, akik 1959-ben születtek, most töltik be a 65. életévüket, és korábban korhatár előtti ellátásban (például szolgálati járandóság, bányásznyugdíj) részesültek. Az ő ellátásuk most öregségi nyugdíjjá válik, és a kedvezőbb, 2025-ös szorzók alapján akár magasabb összegű „extra nyugdíjat” is kaphatnak. Fontos, hogy ez nem automatikus: külön kérvényt kell benyújtani a nyugdíjfolyósítóhoz.
Szeptemberben tehát két jó hír érkezik a nyugdíjasokhoz:
- egyrészt a havi nyugdíjutalás 2025. szeptember 12-én a megszokott módon történik,
- másrészt a 30 ezer forintos élelmiszer-utalvány segíti a háztartásokat az év végéig, s ezt nemcsak az öregségi nyugdíjban részesülők kapják, hanem mindenki, aki nyugdíjszerű ellátásra jogosult.
- Emellett azok, akik jogosultak és kérvényezik, az újraszámításnak köszönhetően tartósan is magasabb összegű „extra nyugdíjat” kaphatnak.