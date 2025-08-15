Ingyen fogyás, boldogság és erősebb szív? Itt tényleg megkapja!

A Keszthelyi Kórház Egészségfejlesztési Iroda idén is színes, lendületes és teljesen ingyenes programokkal várja mindazokat, akik szeretnének többet tenni testi és lelki egészségükért. Legyen szó mozgásról, életmódváltásról vagy akár lelki feltöltődésről, mindenki találhat magának megfelelő lehetőséget.

Ingyenes programok az Egészségfejlesztési Iroda szervezésében

Kezdjük az alapoknál: állapotfelmérés

Ha kíváncsi, milyen formában van, és szeretne egy személyre szabott egészségtervet, akkor irány az állapotfelmérés!

Hétfőtől csütörtökig 8:00–15:30 között időpontfoglalás nélkül várják az érdeklődőket.

Személyre szabott tanácsadás

Lelki tanácsadás – pszichológus és mentálhigiénés szakember segít, hogy a mindennapi terhek könnyebbek legyenek.

Dohányzásról való leszokás – szakember támogatásával egyszerűbb a búcsú a cigarettától.

Táplálkozási tanácsadás – dietetikustól kaphat praktikus, fenntartható tippeket.

Egyéni torna – mozgásprogram csak önnek, a saját tempójában.

Időpontfoglalás minden egyéni programhoz: 06 30/ 656 8053

Mozgás örömmel – programok kicsiknek és nagyoknak

Nordic Walking – csütörtök 13:00, Moór Éva vezetésével (Tel.: 06 30/ 979 3686)

Zumba – hétfő 18:30–19:30, Cserszegtomaj Kultúrház

Zsírégető retró aerobik – új program augusztus 26-tól, kedd 17:30–18:30, Keszthelyi Kórház tornaterem

Szenior örömtánc – csütörtök 9:00–10:00, Helyőrségi Művelődési Otthon

Szenior torna – kedd 9:15–10:15, Hévíz

Gyaloglóklub – péntek 11:00–12:30, indulás az Egészségfejlesztési Iroda elől

Őszi túrák és kardiótanösvény

A friss levegő, a természet közelsége és a vezetett gyalogtúrák élménye vár Gyenesdiáson, a Nagymezőn. A kardiótanösvények nemcsak a szívet erősítik, hanem feltöltenek energiával is.

Fontos tudnivaló

A mozgásprogramokhoz bérlet szükséges, amit az Egészségfejlesztési Irodában lehet átvenni.

A bérlet kiadása állapotfelméréshez kötött.

Elérhetőségek

[email protected]

06 30/ 656 8053

Ha 2025-ben egészségesebben, fittebben és kiegyensúlyozottabban szeretne élni, most itt a lehetőség – ráadásul teljesen ingyen!