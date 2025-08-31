augusztus 31., vasárnap

68. üzlet

1 órája

Kedvezmények, nyeremények - három napos nyitóbuli várja a vásárlókat Hévízen

Címkék#hévízen ecofamily#bolt#Alsópáhok

Szeptember elején igazi ünnepi hangulat költözik a fürdővárosba. EcoFamily üzlet nyílik Hévízen, amely három napon át különleges programokkal, kóstolókkal és nyereményjátékokkal várja a vásárlókat.

Mészáros Annarózsa
Új fejezet Hévízen: EcoFamily-üzlet nyílik színes programokkal

Fotó: Mészáros Annarózsa

Szeptember 4-én reggel 9 órakor új EcoFamily üzlet nyílik Hévízen, s ez lesz a lánc immár 68. üzlete. A bolt Alsópáhok határában várja majd a vásárlókat, akik a nyitás alkalmából különleges programokon és kedvezményes akciókon is részt vehetnek.

Fotó: Mészáros Annarózsa

Az EcoFamily a megnyitót nemcsak egy szalagátvágással ünnepli: szeptember 4-től 6-ig színes programokkal készülnek minden korosztály számára.

Szeptember 4., csütörtök
A nyitás napján már reggeltől érdemes betérni: 9 órától finom ételek és italok kóstolójával indul a program. Tizenhárom és 17 óra között szerencsekerék várja a látogatókat, s értékes nyereményekkel lehet gazdagodni. 15 órától egészen estig a gyerekek kedvencei, a lufibohóc és az arcfestés gondoskodnak a jó hangulatról.

Szeptember 5., péntek

A második napon az Old Spice standja hoz izgalmat: szerencsekerékkel és meglepetésekkel várják az érdeklődőket.

Szeptember 6., szombat
A hétvége sem múlik el élmények nélkül, hiszen ekkor az EDUSCHO kóstoltatása csábítja a kávé rajongóit.

Vásárlói élmény és hosszú nyitvatartás

Az EcoFamily célja, hogy Hévízen is családias hangulatban, széles választékkal és kedvező árakkal szolgálja ki a vásárlókat. Az üzlet a hét minden napján nyitva tart. 

Fotó: Mészáros Annarózsa

 

Az EcoFamily egy magyar tulajdonú üzlethálózat, amely egyaránt középpontba helyezi a megfizethetőséget, az egészségtudatosságot és a fenntarthatóságot. Íme a legfontosabb tudnivalók a márkáról:

Rövid történet és hálózat

  • Az első üzletet 2004-ben Várpalotán nyitották, és azóta évi átlagosan három új bolt nyílik
  • 2024-ben ünnepelték fennállásuk 20. évfordulóját 
  • Jelenleg 67 bolt működik országszerte, a hévízi lesz a 68., és több mint 1500 főt foglalkoztatnak 
  • 2020-ban váltották nevüket EuroFamilyről EcoFamily-re, hangsúlyozva az egészségtudatosságot és a fenntarthatóságot 

Termékkínálat és szolgáltatások

  • Termékválasztékuk igen széles: tartós élelmiszerek, vegyiáruk, drogéria, papíráru, édességek, baba-mama termékek, gyógynövények, ajándéktárgyak 
  • Különösen nagy hangsúlyt fektetnek az egészségtudatos vásárlókra: elérhetők náluk bio, vegán, glutén- és laktózmentes, illetve reform termékek 
    Az „EcoFriend” kategória keretében egyértelmű, zöld címkékkel ellátott termékcsoportot alakítottak ki, ezzel segítve a tudatos választást mind az üzletekben, mind a webshopban 
  • A webshop 2020-ban indult el, jelenleg mintegy 10 ezer termékkel várja a vásárlókat

 

