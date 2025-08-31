Kedvezmények, nyeremények - három napos nyitóbuli várja a vásárlókat Hévízen

Szeptember 4-én reggel 9 órakor új EcoFamily üzlet nyílik Hévízen, s ez lesz a lánc immár 68. üzlete. A bolt Alsópáhok határában várja majd a vásárlókat, akik a nyitás alkalmából különleges programokon és kedvezményes akciókon is részt vehetnek.

Új EcoFamily üzlet nyílik Hévízen – háromnapos programmal várják a vásárlókat

Fotó: Mészáros Annarózsa

Az EcoFamily a megnyitót nemcsak egy szalagátvágással ünnepli: szeptember 4-től 6-ig színes programokkal készülnek minden korosztály számára.

Szeptember 4., csütörtök

A nyitás napján már reggeltől érdemes betérni: 9 órától finom ételek és italok kóstolójával indul a program. Tizenhárom és 17 óra között szerencsekerék várja a látogatókat, s értékes nyereményekkel lehet gazdagodni. 15 órától egészen estig a gyerekek kedvencei, a lufibohóc és az arcfestés gondoskodnak a jó hangulatról.

Szeptember 5., péntek

A második napon az Old Spice standja hoz izgalmat: szerencsekerékkel és meglepetésekkel várják az érdeklődőket.

Szeptember 6., szombat

A hétvége sem múlik el élmények nélkül, hiszen ekkor az EDUSCHO kóstoltatása csábítja a kávé rajongóit.

Vásárlói élmény és hosszú nyitvatartás

Az EcoFamily célja, hogy Hévízen is családias hangulatban, széles választékkal és kedvező árakkal szolgálja ki a vásárlókat. Az üzlet a hét minden napján nyitva tart.

Fotó: Mészáros Annarózsa