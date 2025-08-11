Dr. Google-t letaszította a trónról dr. AI. Nyerünk vele vagy veszítünk?

Nos, egyikkel sem, erre sem dr. Google, sem az AI nem jó – figyelmeztet Facebook-oldalán a Nagykanizsai Kanizsai Dorottya Kórház.

Az AI és Dr. Google nem biztos, hogy a barátod. Illusztráció: Pexels

Dr. Google és az AI nem látja a pácienst

Az általánosan elérhető mesterséges intelligencia platformok nem látják a pácienst, nem tudnak fizikális vizsgálatot végezni, nem ismerik a kórelőzményt, az egyéni érzékenységeket vagy más betegségeket. Egy algoritmus által adott „tanács” félrevezető lehet – és akár komoly baj is származhat abból, ha valaki emiatt nem fordul időben orvoshoz, írja a kórház, amely a Dr. Google, a mindentudó? sorozatát egészítette ki a mesterséges intelligencia diagnosztikai képességeiről, az öndiagnózis káros hatásairól szóló bejegyzéssel.

Van, amikor mégis hasznos

Megjegyezték ugyanakkor, hogy hogy az utóbbi években a mesterséges intelligencia egyre nagyobb szerepet kap az orvostudományban is. Segít például a képi diagnosztikában, az adatfeldolgozásban és a kutatásban is, viszont ezek a modellek nem azonosak a széles körben elterjedt alkalmazásokkal, hanem speciális területekre finomhangolt rendszerek.

Bőrelváltozásokat vizsgál egy applikáció

Léteznek „civil” felhasználásra kifejlesztett speciális modellek is, de diagnózist azok sem állítanak fel. Ilyen például az Eötvös Lóránd Tudományegyetem és a Semmelweis Egyetem kutatóinak applikációja is, amely fénykép alapján kiemelkedő pontossággal eldönti, hogy a bőrön tapasztalt elváltozással vagy anyajeggyel szükséges-e orvoshoz fordulni.

Az emdee Bőr mobilalkalmazásból és a klinikán készült képeket kezelő webes szolgáltatásból áll. A mobilalkalmazással a páciensek lefotózhatják a bőrükön megfigyelt elváltozásokat vagy a már régóta meglévő anyajegyeket, az applikációnak elküldött kép alapján pedig néhány másodperc alatt visszajelzést kapnak, hogy szükséges-e orvoshoz fordulni. A mobilalkalmazás ingyenesen használható, és ma már nemcsak Android készülékeken, hanem iPhone-on is elérhető, közölte az ELTE. Az Android app itt található.

A tesztfázisú iPhone app innen érhető el.

Diagnózis és terápia tekintetében NE a mesterséges intelligenciát, hanem kezelőorvosát kérdezze, figyelmeztet a Kanizsai Dorottya Kórház.