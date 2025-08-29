augusztus 29., péntek

Veszélyes?!

24 perce

Döbbenetes kígyó bukkant fel a forgalmas dunántúli kirándulóhelyen

Címkék#Kígyóészlelés#Máriagyűdi Kegyhely#Facebook

Vajon mérges kígyó, vagy erdei sikló járja a környéket?

Zaol.hu

Egy természetkedvelő fotós a Máriagyűdi Kegyhely környékén készítette egy érdekes fotót, írja a bama.hu. Mónika elmondása szerint elsőre nagyon megörült az állatnak, ám amikor közelebb ment a hüllőhöz, az finoman jelezte, hogy jobb ha távol marad. Vajon mérges kígyó vagy egy erdei sikló lehet a képen? Részletek a bama.hu-n.

 Forrás: Facebook/LG Móni

Kígyóészlelés (?)  Zalában

Nemrég Zalában is felbukkant egy kígyószerű élőlény, amelyet egy hölgy örökített meg. A képet elküldte az MME Kétéltű- és Hüllővédelmi Szakosztálynak, s ott meg is állapították, milyen állatot sikerült lefényképeznie.

 

