Veszélyes?!
24 perce
Döbbenetes kígyó bukkant fel a forgalmas dunántúli kirándulóhelyen
Vajon mérges kígyó, vagy erdei sikló járja a környéket?
Egy természetkedvelő fotós a Máriagyűdi Kegyhely környékén készítette egy érdekes fotót, írja a bama.hu. Mónika elmondása szerint elsőre nagyon megörült az állatnak, ám amikor közelebb ment a hüllőhöz, az finoman jelezte, hogy jobb ha távol marad. Vajon mérges kígyó vagy egy erdei sikló lehet a képen? Részletek a bama.hu-n.
Kígyóészlelés (?) Zalában
Nemrég Zalában is felbukkant egy kígyószerű élőlény, amelyet egy hölgy örökített meg. A képet elküldte az MME Kétéltű- és Hüllővédelmi Szakosztálynak, s ott meg is állapították, milyen állatot sikerült lefényképeznie.
Tegnap, 9:00
Ott lapulhat minden kertben a kígyószerű lény – kiderítettük az igazságot
