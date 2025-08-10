Ne légy dinnye! – Kiderült, ennek a gyümölcsnek a magja és a héja is ehető

Sokan haszontalannak tartják, illetve ódzkodnak tőle. Pedig a dinnyemag tele van fehérjével és ásványi anyaggal. Sok benne a magnézium, a kálium és cink, ezenkívül B-vitaminokat is tartalmaz. Sokat valóban nem jó megenni belőle, a nyers helyett célszerű más formában fogyasztani. Ha sütőben megpirítjuk, ízletes ropogtatnivalót kapunk, amit saláták tetejére szórhatunk. Készíthetünk belőle teát is, amely támogatja emésztésünket. A dinnyemag fogyasztása hozzájárul a szívritmus szabályozásához, segíti a vércukorszint egyensúlyban tartását, sőt a zsírégetést is elősegíti. Hosszan tartó teltségérzetet ad, így csökkentheti a nassolás iránti vágyat, írta meg a mindmegette.hu a My Food Data táplálkozási szakportálra hivatkozva.

A dinnyemag nem csak ehető, de egészséges is. Ha sütőben megpirítjuk, ízletes ropogtatni valót kapunk

A dinnyemag mellett a dinnyehéjat se dobjuk ki

A dinnye héja egy ritka aminosavat, a citrullint tartalmazza, ami sportolók számára áldásos hatású. Enyhíti az izomfájdalmat, növeli a teljesítményt és elősegíti a vérből a nitrogén kivonását. A dinnyehéj fehér része nyugodtan használható zöldségként. Például meghámozva és kisebb darabokra vágva beletehetjük párolt egyvelegekbe, ragukba, salátákba. Uborkához való hasonlósága pedig magától értetődővé teszi, hogy ugyanúgy fermentálható, illetve savanyítható, mint távoli családtagja, derül ki a magyarmezogazdasag.hu írásából. A fehér részből készíthetünk dinnyehéj-lekvárt is, amit citrommal, vaníliás cukorral, fahéjjal tehetünk izgalmassá. A félérett dinnyét sem kell kidobni, mert cikkekben vágva szintén savanyíthatjuk.

A dinnye héjának fehér részéből készíthető savanyúság, de akár lekvár is.

Nem dobja fel vércukorszintünket, ha így esszük

Tehát nemcsak a legértésebbnek tartott húsa fogyasztható a görögdinnyének, hanem kevésbé preferált részei is. Sokan félnek a dinnyétől, főleg magasnak tartott cukortartalma miatt, ezért például fogyókúrában vagy cukorbetegség esetén nem merik fogyasztani. A dinnyék gyorsan felszívódó szénhidrátokat tartalmaznak, ami hirtelen vércukorszint-emelkedést okozhat. De van egy egyszerű módszer, hogy ezt elkerüljük. Például, ha a sárgadinnyét érett sonkával esszük, vagy a görögdinnyét feta sajttal, akkor a fehérje és a zsír lelassítja a szénhidrátok felszívódását, ajánlja közösségi oldalán a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége.