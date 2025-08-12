Ehetnek gyümölcsöt a cukorbetegek, mégpedig így – a Semmelweis Egyetem eloszlatja a tévhiteket

Gyakori táplálkozási tévhit, hogy a gyümölcsökben található természetes cukrok (azok közül is a fruktóz) hizlalnak, megemelik a vércukor- és inzulinszintet, ezért egészségtelenek, mondja Szabó Adrienn dietetikus, a Semmelweis Egyetem Szakrendelő Intézetének munkatársa abban a cikkben, melyet nemrég tettek közzé az egyetem honlapján a cukorbetegek gyümölcsfogyasztásával kapcsolatban.

Gyümölcsök sokaságából válogatnaknak a cukorbetegek is Fotó: Vida Márton Péter/MW

Cukorbetegek: a gyümölcs része kell, hogy legyen az étrendnek

"Az igazság ezzel szemben az, hogy a gyümölcsökben található rostok, vitaminok, ásványi anyagok, antioxidánsok kulcsszerepet játszanak a daganatos betegségek megelőzésében, az immunrendszer erősítésében és az anyagcsere szabályozásában."

Fontos, hogy a gyümölcsöket ne extra kalóriaként fogyasszuk, hanem tudatosan építsük be az étkezéseinkbe, javasolja a szakember. Felhívja a figyelmet arra, hogy a hízást, a cukorbetegséget vagy a zsírmájat nem önmagában a gyümölcsfogyasztás okozza, hanem az, ha valaki a napi szükségletén túl, rendszeresen nagy mennyiségű plusz kalóriát visz be a szervezetbe, legyen szó bármilyen ételről. Ráadásul a gyümölcsökben (de akár a 100 százalékos gyümölcslében is) lévő cukor természetes közegben, rostokkal és tápanyagokkal együtt fordul elő, így lassabban szívódik fel, és nem okoz drasztikus vércukorszint-ingadozást.

Nincsenek „tiltólistás” gyümölcsök, de a cukorbetegeknél a pontos mennyiség ismerete és a felszívódást javító kísérőételek fogyasztása (mint a túró vagy az olajos magvak) nagyon fontos, áll az ismeretterjesztő cikkben, amely irányt mutat abban a kérdésben, hogy mit ehet a cukorbeteg, és mintaétrendet is ajánl.