Cukkini vetőmagok Zalában: terméskánaán helyett csalódás a termelőknek

Jól tudják azok, akiknek a veteményesében aktív termelés zajlik, hogy a nyár végi időszakban szinte minden nap kerül a tányérra cukkini, valamilyen formában. Egészséges és tápanyagokban dús, bár valljuk be, néha örülünk, ha vége a szezonnak. Termékeny és hálás kerti növény, ám ez korántsem jelenti azt, hogy minden évben számíthatunk bőséges termésre. Idén Zalában sok termelő csalódottan nézte a cukkiniágyását.

Sokan úgy tartják, hogy a cukkini az a zöldség, amely szinte magától terem.

Fotó: Vendel Lajos/MW

A Nébih terméktesztje szerint nincs ok aggodalomra

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szakemberei idén cukkinivetőmagokat vizsgáltak a Szupermenta program nyári terméktesztjén. Laboratóriumban ellenőrizték a főbb minőségi mutatókat – a csírázóképességet és a tisztaságot –, valamint virológiai vizsgálatot is végeztek. Mindössze egyetlen esetben merült fel kifogás, amikor a vetőmag csírázóképessége nem felelt meg a hivatalosan meghatározott értékeknek. Több szempontot is vizsgáltak, így a vetőmagok minőségét megóvó csomagolást, a címkén jelölt fajta és a származás jelöléseit is.

„Ha kinézek a földemre, nem látom a cukkinitermést fényesnek…”

Ha a saját kertemre nézek, katasztrofális a cukkiniágyásom. Hiába kap rengeteg vizet, tehetek bármit – mondja Horváth István, a Zalaegerszegi Vásárcsarnok intézményvezetője.

A Zalaegerszegi Vásárcsarnokban is panaszkodnak a cukkinitermésre.

Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap

Kérésünkre a Vásárcsarnok egyik termelőjét is megkérdezte, aki elmondta, a gömbölyű cukkini még "úgy ahogy", de a hagyományos, zöld, hosszúkás típus termése kritikán aluli. Most próbálkoznak másodvetéssel, hátha az időjárás változásával sikeresebb termést tudnak felmutatni. Valamiért nem kötött a mag, mondják. A növények nagy zöld leveleket, szárakat növesztettek, de cukkiniket nagyítóval kell rajtuk keresni. Az okokat egyelőre keresik.

Mi állhat a kudarc mögött?

A vetőmag minősége és csírázóképessége csak két ok, a sok közül.

Mire kell figyelni a termesztés során?

Nedvesség és hőmérséklet: A cukkinimagvak csírázása megfelelő hőmérsékletet (20–25 °C) és állandó nedvességet igényel. Fontos, hogy a talaj ne száradjon ki, és ne is legyen túl nedves. Talajminőség: A cukkini a laza, jó vízáteresztő képességű talajt kedveli. A túl kötött vagy agyagos talajokban a gyökérfejlődés akadályozott lehet, ami befolyásolhatja a csírázást. Vetési mélység: Általában a 2–3 cm mélységben vetett magok csíráznak megfelelően. A túl mélyre vetett magvak nem tudnak áttörni a talajrétegen. Vetőmag minősége: Ha a cukkinimagok csírázása továbbra sem sikeres, érdemes más forrásból származó, megbízható minőségű vetőmagot beszerezni.

Az idei gyengébb termés hátterében valószínűleg több összetevő együttes hatása állhatott. A nyár eleji hűvösebb, csapadékos idő kedvezőtlenül befolyásolhatta a beporzást, a hosszan tartó kánikula pedig a fiatal termések fejlődését gátolhatta. Előfordulhat, hogy a talaj tápanyag-összetétele sem volt ideális, s a kártevők, betegségek is megtizedelték a növényeket. Bár a vetőmagok minősége a vizsgálatok alapján rendben volt, a cukkini érzékenyen reagál a környezeti hatásokra, így a termesztőknek a jövőben talán érdemes új technológiákkal, öntözési módokkal és fajtaválasztással kísérletezniük.