A krimikirálynő előszeretettel gyilkolt ennek a növénynek a hatóanyagával. Kívül látványos, belül gyilkos magocskákat rejteget

Akár elegánsnak is mondható a megjelenése. Trombita alakú, fehér virága és impozáns levelei megkapó látványt nyújtanak, pedig ez a gyomnövény veszélyt hordoz magában szó szerint: fekete magjai mérgező hatásúak. A csattanó maszlagot - mert így hívják a most bemutatni kívánt növényünket, mely hamarosan virágzásnak indul - régen a boszorkányok gyógynövényének is nevezték, éppen azért, mert hatóanyagát, az atropint előszeretettel alkalmazták. Kérdés, hogy a gyilkos magocskákat melyik "boszorkány" mire használta.

Gyilkos magocskák rejtőznek egy tetszetős virágban. Kíváncsi gyerekek és háziállatok könnyen áldozatul eshetnek a csattanós maszlagnak.

Forrás: Shutterstock

Tetszetős, de életveszélyes virág a csattanó maszlag

Ha kis mennyiségben jó célokra szánták, akkor szamárköhögés ellen használták, illetve az asztma kellemetlen tüneteinek enyhítésére füstölőként használták fel a gyógynövény leveleit. Hatóanyaga, az atropin mindenféle idegrendszeri eredetű izommerevségre vagy izomremegésre jó hatással van, ugyanúgy a gyomor- és bélrendszeri problémákra, és szemcseppként is alkalmazzák pupillatágításra. No, de a nem jószándékú "boszorkányok" mérgezésre is használták az atropint, és ha mi manapság tudatlanul, dísznövényként tartjuk otthon, sajnos könnyen előfordulhat, hogy veszélynek tesszük ki kíváncsi kisgyermekünket vagy akár háziállatainkat is, mert ők a méreganyagot tartalmazó magocskákat nagy előszeretettel eszik, ehetik meg. Sajnos, láttunk már olyan házat, ahol cserépben, dísznövény gyanánt csattanó maszlag virított, egészen biztos, hogy az ültetője nem volt tisztában a növény veszélyeivel.

Tetszetős virága és levelei miatt sokan dísznövényként is használják, sajnos. Fotó: Digihelion

Hatóanyaga, az atropin nagyon veszélyes, ölni is tud

A csattanó maszlag egyik legveszélyesebb alapanyaga az atropin, sokfajta módon tud szervezetünkbe kerülni és ott szétterjedni. Véráramba injekciózható, megehető, felszívódik a nyálkahártyán át, de akár a bőrön keresztül is. Nagyon kellemetlen hatásokat okoz: