1 órája
A krimikirálynő előszeretettel gyilkolt ennek a növénynek a hatóanyagával. Kívül látványos, belül gyilkos magocskákat rejteget
A tudatlanságunkra könnyen ráfizethetünk. Gyilkos magocskák rejtőznek egy tetszetős növény, a csattanó maszlag virágában.
Akár elegánsnak is mondható a megjelenése. Trombita alakú, fehér virága és impozáns levelei megkapó látványt nyújtanak, pedig ez a gyomnövény veszélyt hordoz magában szó szerint: fekete magjai mérgező hatásúak. A csattanó maszlagot - mert így hívják a most bemutatni kívánt növényünket, mely hamarosan virágzásnak indul - régen a boszorkányok gyógynövényének is nevezték, éppen azért, mert hatóanyagát, az atropint előszeretettel alkalmazták. Kérdés, hogy a gyilkos magocskákat melyik "boszorkány" mire használta.
Tetszetős, de életveszélyes virág a csattanó maszlag
Ha kis mennyiségben jó célokra szánták, akkor szamárköhögés ellen használták, illetve az asztma kellemetlen tüneteinek enyhítésére füstölőként használták fel a gyógynövény leveleit. Hatóanyaga, az atropin mindenféle idegrendszeri eredetű izommerevségre vagy izomremegésre jó hatással van, ugyanúgy a gyomor- és bélrendszeri problémákra, és szemcseppként is alkalmazzák pupillatágításra. No, de a nem jószándékú "boszorkányok" mérgezésre is használták az atropint, és ha mi manapság tudatlanul, dísznövényként tartjuk otthon, sajnos könnyen előfordulhat, hogy veszélynek tesszük ki kíváncsi kisgyermekünket vagy akár háziállatainkat is, mert ők a méreganyagot tartalmazó magocskákat nagy előszeretettel eszik, ehetik meg. Sajnos, láttunk már olyan házat, ahol cserépben, dísznövény gyanánt csattanó maszlag virított, egészen biztos, hogy az ültetője nem volt tisztában a növény veszélyeivel.
Hatóanyaga, az atropin nagyon veszélyes, ölni is tud
A csattanó maszlag egyik legveszélyesebb alapanyaga az atropin, sokfajta módon tud szervezetünkbe kerülni és ott szétterjedni. Véráramba injekciózható, megehető, felszívódik a nyálkahártyán át, de akár a bőrön keresztül is. Nagyon kellemetlen hatásokat okoz:
- hallucináció,
- delírium,
- a szívverés és légzés felgyorsulása,
- izommerevség és izomgörcsök,
- láz,
- kóma.
Ezek a hatások rendkívül gyorsan és drasztikusan jelentkeznek, sajnos előfordultak halálesetek is, már a fogyasztást követő néhány órán belül. Rendszeresen adagolt kis mennyiséggel is lehet vele krónikus mérgezést okozni. A krimik királynője, Agatha Christie éppen az atropint alkalmazta előszeretettel gyilkolásokhoz regényeiben, tegyük hozzá: a csattanó maszlag magját ritkábban, inkább a nadragulyát részesítette előnyben, aminek ugyancsak atropin az egyik hatóanyaga.
Kíváncsi kisgyereket ne engedjünk a közelébe!
A csattanó maszlag magja erősen mérgező, egy gyermek számára 15 mag is halálos lehet. A méreg maradandó károsodásokat is okozhat. Ezért nagyon fontos, hogy dísznövényként ne tartsuk, és ha réten találkozunk vele, akkor se engedjünk a közelébe kisgyermeket! A csattanó maszlag által okozott tragédiák ugyanis általában a tudatlanságból fakadnak, véletlen fogyasztás miatt.