Csak a vízben volt kibírható... – a hőségben csúcsra jártak a strandok, így az AquaCity is (galéria)

A jótékonysági nap is nagyon sokakat vonzott, ennek történéseiről holnap reggel olvashatnak beszámolót. Pezzetta Umberto képriportja most izzasztó pillanatokat idéz az AquaCityből, ahol a kánikulában rengetegen kerestek hűsítő enyhülést. Játék, nevetés, élmény – foglalhatnánk össze a történéseket, s persze akad még egy kulcsszó: közösség...