Csobbanás
49 perce
Csak a vízben volt kibírható... – a hőségben csúcsra jártak a strandok, így az AquaCity is (galéria)
A hőség jót tesz a strandok, szabadtéri fürdők forgalmának. A zalaegerszegi AquaCityt is rengetegen választották szombaton: az élményért s a vízcseppes enyhülés reményében.
A jótékonysági nap is nagyon sokakat vonzott, ennek történéseiről holnap reggel olvashatnak beszámolót. Pezzetta Umberto képriportja most izzasztó pillanatokat idéz az AquaCityből, ahol a kánikulában rengetegen kerestek hűsítő enyhülést. Játék, nevetés, élmény – foglalhatnánk össze a történéseket, s persze akad még egy kulcsszó: közösség...
Rengetegen fürdőztek az Aquacityben szombatonFotók: Pezzetta Umberto
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre