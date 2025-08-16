augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

23°
+38
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Csobbanás

1 órája

Csak a vízben volt kibírható... – a hőségben csúcsra jártak a strandok, így az AquaCity is (galéria)

Címkék#hőség#kánikula#AquaCity Vízicsúszda és Élménypark#AquaCity

A hőség jót tesz a strandok, szabadtéri fürdők forgalmának. A zalaegerszegi AquaCityt is rengetegen választották szombaton: az élményért s a vízcseppes enyhülés reményében.

Zaol.hu

A jótékonysági nap is nagyon sokakat vonzott, ennek történéseiről holnap reggel olvashatnak beszámolót. Pezzetta Umberto képriportja most izzasztó pillanatokat idéz az AquaCityből, ahol a kánikulában rengetegen kerestek hűsítő enyhülést. Játék, nevetés, élmény – foglalhatnánk össze a történéseket, s persze akad még egy kulcsszó: közösség... 

Rengetegen fürdőztek az Aquacityben szombaton

Fotók: Pezzetta Umberto

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu