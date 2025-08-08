Program
43 perce
Belépőket oszt a plébános Csácsban
Augusztus 10-én, vasárnap tartják a hagyományos búcsút a Csácsi-hegyi kápolnánál, ahol délelőtt 10 órakor kezdődik a szentmise. A mise után családi belépőket oszt a plébános az istentiszteleten résztvevőknek, amely belépésre jogosít a csácsi-hegyi állatsimogató második búcsúi forgatagára, amelyből hagyományt teremtettek. Az állatkert gazdag programmal várja a gyermekeket, lesz arcfestés, csillámtetkó, fél négykor indul Pandó és Pandi gyermekműsora. A rajzversenyre nevező gyerekek egy kísérő szülővel díjmentesen léphetnek be a simogatóba.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre