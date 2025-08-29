Titkok a horvát tengerparton: így lett a táborból a magyarok kedvenc nyaralóhelye

Érdekes mód, mindkét település neve egyházi épülethez kötődik, egyiké az apátsághoz (horvátul opatija), a másik a crkva (templom) szóhoz. Az utóbbi kisváros neve horvátul Crikvenica, olaszul Cirquenizza, ami a közel áll a magyarhoz.

Horvát-Magyar Királyság déli fele a 12. században egy horvát térképen ábrázolva Forrás: VISIT CRIKVENICA

Crikvenica: „A Monarchia elitje itt mártotta először Adria vízébe a lábujját.”

E tengerparti nyaralóhely a legközelebbi pont tőlünk, de az egész Közép-Európából is. Budapestről 510 kilométer megtétele után érhető el. Letenyéről fele ennyi a távolság, amely Zágrábtól tovább feleződik. A sekély, finom homokos partszakasz mindig is vonzotta a hűvösebb, kontinentális államok polgárait. Ahogy az egyik osztrák szerző fogalmazott: „a Monarchia elitje itt mártotta először Adria vízébe a lábujját.”

Földünk felszínének nagyobb hányadát (71 százalékát) tengerek és óceánok borítják. Érthető hát az ezektől távol eső országok elemi vágya, hogy közvetlenül kijussanak a nagy vizekhez. A világ kétszáz államából 48-nak erre nincs lehetősége. Mária Teréziának köszönhetően nekünk volt egykoron. A Monarchia uralkodója 1779-ben a magyar Szent Koronához csatolta Fiumét és környékét. S tette ezt az ottani patríciusok tiltakozása ellenére. A Magyar Tengermellék Fiume, Szádrév (Bakar) és Zengg (Senj) városokból, valamint azok körzeteiből állt. Kisebb-nagyobb kiigazításokkal 1776-1809, majd 1822-1849, végül pedig magyar-horvát kiegyezés után 1868-1918 között létezett.

Oltárkép Szent Lászlóval a zágrábi székesegyházban

Egy kis történelem

Az 1868-as magyar-horvát kiegyezés hozadékaként a társországbeliek is a magyar országgyűlésbe küldhették képviselőiket, saját törvényeik szerint élhettek, szabadon gyakorolhatták vallásukat, önálló „alkirályt" választhattak. Akkoriban a Tengermellék első magyar kormányzója volt Cseh Ede királyi biztos. Őt még vagy húszan követték e tisztségben, elősegítendő a kapcsolattartást az anyanemzettel. A kihelyezett ismert elöljárók közt jegyzik a zalai (szécsiszigeti) kötődésű gróf Szapáry Gézát, aki 1872-től 1883-ig volt a fiumei kormányzói palota lakója.

Könyves Kálmán, aki európai nagyhatalommá emelte Magyarországot. Részlet a Thuróciz krónikából

Mária Teréziától corpus separatum címén, azaz különálló testként kaptuk a kis Bécsként emlegetett Fiumét, amelyet az osztrákok kezén lévő Trieszt kiváltságaival ruházták föl azzal a szándékkal, hogy az az észak-itáliai város szintjére erősödjön. Erősödött is… A Rječina folyó torkolatánál elterülő település és környéke ezidőtájt érte el virágkorát. Itt alakították ki a magyar tengerhajózás központját, miközben bővítették, óceánjáró hajók fogadására is alkalmassá tették a kikötőt, ami által hazánk bekapcsolódhatott a világ kereskedelmének a vérkeringésébe. A tengerpart megközelíthetőséget segítette a Déli Vasút utolsó szakaszának az átadása 1873-ban, amikor Budapestről Nagykanizsán át elérhetővé vált Fiume. Ekkor lett igazán foganatja Kossuth Lajos 1846-ban megfogalmazott szállóigéjének: „Tengerre, magyar! El a tengerhez!” A pálya és a „port” (kikötő) Baross Gábor vasminisztert, a dualizmus korának kiemelkedő gazdaság- és közlekedéspolitikusát dicséri, tőle kapta a nevét a kikötő, ami a mai napig megmaradt.