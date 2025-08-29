augusztus 29., péntek

Magyar-horvát Tengermellék (1.rész)

53 perce

Titkok a horvát tengerparton: így lett a táborból a magyarok kedvenc nyaralóhelye

Címkék#Kvarner-öböl#Magyar Tengermellék#Trieszt

Ötvenhatos szüleink, nagyszüleink a jugoszlávok által kialakított, a nyugat által finanszírozott cirkvenicai gyűjtőtáborban várták ki, hogy aztán a fiumei kikötőből tovább induljanak a jobb, szabadabb élet felé. Vágyálmuk a fejlett nyugat vagy az ígéret földjének hitt Amerika volt. Az otthonukat elhagyókat disszidensként bélyegezte meg az itthoni hatalom. Mi, az egykoron útra kelők utódai a múlt emlékeit kutatva a Kvarner-öböl partjánál nyaralunk, a nekünk közel eső Abbáziában vagy Cirkvenicán.

Mihovics József

Érdekes mód, mindkét település neve egyházi épülethez kötődik, egyiké az apátsághoz (horvátul opatija), a másik a crkva (templom) szóhoz. Az utóbbi kisváros neve horvátul Crikvenica, olaszul Cirquenizza, ami a közel áll a magyarhoz.

Crikvenica
Horvát-Magyar Királyság déli fele a 12. században egy horvát térképen ábrázolva Forrás: VISIT CRIKVENICA

Crikvenica: „A Monarchia elitje itt mártotta először Adria vízébe a lábujját.”

E tengerparti nyaralóhely a legközelebbi pont tőlünk, de az egész Közép-Európából is. Budapestről 510 kilométer megtétele után érhető el. Letenyéről fele ennyi a távolság, amely Zágrábtól tovább feleződik. A sekély, finom homokos partszakasz mindig is vonzotta a hűvösebb, kontinentális államok polgárait. Ahogy az egyik osztrák szerző fogalmazott: „a Monarchia elitje itt mártotta először Adria vízébe a lábujját.”

Földünk felszínének nagyobb hányadát (71 százalékát) tengerek és óceánok borítják. Érthető hát az ezektől távol eső országok elemi vágya, hogy közvetlenül kijussanak a nagy vizekhez. A világ kétszáz államából 48-nak erre nincs lehetősége. Mária Teréziának köszönhetően nekünk volt egykoron. A Monarchia uralkodója 1779-ben a magyar Szent Koronához csatolta Fiumét és környékét. S tette ezt az ottani patríciusok tiltakozása ellenére. A Magyar Tengermellék Fiume, Szádrév (Bakar) és Zengg (Senj) városokból, valamint azok körzeteiből állt. Kisebb-nagyobb kiigazításokkal 1776-1809, majd 1822-1849, végül pedig magyar-horvát kiegyezés után 1868-1918 között létezett.

Oltárkép Szent Lászlóval a zágrábi székesegyházban   
Forrás: VISIT CRIKVENICA

Egy kis történelem

Az 1868-as magyar-horvát kiegyezés hozadékaként a társországbeliek is a magyar országgyűlésbe küldhették képviselőiket, saját törvényeik szerint élhettek, szabadon gyakorolhatták vallásukat, önálló „alkirályt" választhattak. Akkoriban a Tengermellék első magyar kormányzója volt Cseh Ede királyi biztos. Őt még vagy húszan követték e tisztségben, elősegítendő a kapcsolattartást az anyanemzettel. A kihelyezett ismert elöljárók közt jegyzik a zalai (szécsiszigeti) kötődésű gróf Szapáry Gézát, aki 1872-től 1883-ig volt a fiumei kormányzói palota lakója.

Könyves Kálmán, aki európai nagyhatalommá emelte Magyarországot. Részlet a Thuróciz krónikából 
Forrás: VISIT CRIKVENICA

Mária Teréziától corpus separatum címén, azaz különálló testként kaptuk a kis Bécsként emlegetett Fiumét, amelyet az osztrákok kezén lévő Trieszt kiváltságaival ruházták föl azzal a szándékkal, hogy az az észak-itáliai város szintjére erősödjön. Erősödött is… A Rječina folyó torkolatánál elterülő település és környéke ezidőtájt érte el virágkorát. Itt alakították ki a magyar tengerhajózás központját, miközben bővítették, óceánjáró hajók fogadására is alkalmassá tették a kikötőt, ami által hazánk bekapcsolódhatott a világ kereskedelmének a vérkeringésébe. A tengerpart megközelíthetőséget segítette a Déli Vasút utolsó szakaszának az átadása 1873-ban, amikor Budapestről Nagykanizsán át elérhetővé vált Fiume. Ekkor lett igazán foganatja Kossuth Lajos 1846-ban megfogalmazott szállóigéjének: „Tengerre, magyar! El a tengerhez!” A pálya és a „port” (kikötő) Baross Gábor vasminisztert, a dualizmus korának kiemelkedő gazdaság- és közlekedéspolitikusát dicséri, tőle kapta a nevét a kikötő, ami a mai napig megmaradt.

Sétahajók a cirkvenicai mólónál
Forrás: VISIT CRIKVENICA

A Magyar Tengermellék az első világháborút követően szűnt meg. A visszacsatolt részeket a Szerb-Horvát-Szlovén királyság kapta, majd ideiglenesen az olaszok szállták meg. A területek elvesztését idehaza nyilván sokan fájlalták. Az 1922-es keltezésű versében Szabó Lőrinc költő, aki rendre Adria keleti partján időzött, így adott hangot csalódottságának: „…Fiume,/ óh, Fiume, te, csalódás neve:/ négy őszön, télen és tavaszon át/ mindig ígérted az örök csodát, s mindig becsaptál!”

A tömegesség jegyében. Képeslap 1933-ból
Forrás: VISIT CRIKVENICA

A tengerre való kijutás már a 11. századtól vezérelte a magyar királyokat. Adriai jelenlétünkben fontos szerepet játszott a két Fehérvár. A közép-dunántúli Alba Régia (Királyi Fehér) koronázóhelyen avatták királlyá 1077-ben I. Lászlót, akit 1095-ben Könyves Kálmánt követett a trónon. Könyves 1102-ben a dalmát Tengerfehérváron (Biogad na moru) a horvát királyi rangot is megkapta, ám az ottani területek feletti hatalmát a horvát bánra ruházta át, teljes autonómiát biztosítva számára.

Az egész tehát Szent Lászlóval (1074-1116) kezdődött azok után, hogy a horvát Kninben (Šibenik közelében) székelő koronás fő, Zvonimir 1089-ben bekövetkezett halálát követően, nem lévén utódja, anarchia vette kezdetét odaát. Az egyedül maradt Ilona nevű özvegy, I. Béla magyar király leánya a horvát előkelőségek egy részének támogatásával bátyját, László királyt hívta segítségül, aki horvát és dalmát birtokokat vett át. Akkoriban hangzott el az önbizalommal teli, Velencének szóló üzenet: „Immáron Itália szomszédai vagyunk!” A tengerszerző Szent Lászlót a mai napig tisztelet övezi szomszédunknál, ahol kiemelik, hogy szorosra fűzte a kapcsolatokat a római szentszékkel. Méltatói nem felejtik el megjegyezni, hogy ő alapított a zágrábi püspökséget. A fővárosi székesegyház egyik oltárát az ő, szoborba mintázott alakja díszíti.

Alkalmi zenészek a parton
Forrás: VISIT CRIKVENICA

A partmenti területeket utódja, Könyves Kálmán (1074-1116) gyarapította tovább annak ellenére, hogy a terjeszkedésben kemény ellenlábasra talált a helyi erőkben és a túlparti taljánokban. Mögötte sorakoztak föl viszont jelentős a dalmát városok, Zára (Zadar), Trau (Trogir) és Spalato (Split), valamint számos környékbeli sziget. Az ő érdemeit határon innen és túl is kiemelik a történészek. elismerve, hogy európai nagyhatalommá emelte Magyarországot.

A városi strand ma. Az elsőt a magyarok nyitották meg Forrás: VISIT CRIKVENICA

Ettől az időszaktól számítódik a két (ország) független állam perszonáluniója, amely kiállta az idők próbáját, a két nép együttélése kisebb-nagyobb döccenőkkel 1918-ig, több mint 800 évig maradt fönn. A területgyarapító országfő szobra a pesti Hősök terén, az ország nagyjai közt található. Előtte elsétálva eszünkbe jut: neki köszönhetjük, hogy Adriát szerető, ahhoz ragaszkód nemzet lettünk.

Az emberi léptékű Riviéra Forrás: VISIT CRIKVENICA

A nyolc évszázados magyar-horvát együttélésről és az azt követő időszakról nosztalgikus cikkek és komoly tanulmányok sora születik a mai napig. Ezekben kiemelt szerepet kap a Magyar Tengermellék, ami a Kvarner-öböl mentén fekvő területeket foglalja magába. A földrajzi név az olasz Quarnero megfelelője, amely a latin quernus (tölgyerdő) szóból ered, s a partvidék jellegzetes fafajára, a mediterrán hangulatot idéző, örökzöld magyalra utal.

Úszómaraton az öbölben

Kvarnero az észak-adriai partvidékhez tartozik., együtt a Cres, Krk, Rab és Pag alkotta szigetcsoporttal. Az Abbáziától Senjig húzódó terület része a Vinodol-csatorna. A 2 kilométer hosszú öbölszerű képződmény a legszélesebb ponton is csak 8 kilométer, a vízmélyég átlag 65 méter. A legszűkeb helyen, Cirkvenicánál mindössze egy tengeri mérföld (1,8 kilométerr) választja el a Krk szigetbeli Silo kiszögeléstől. A táv kis bárkával és csónakkal is veszély nélkül megtehetö. Ahogy Sziklay János veszprémi születésű útirajz-szerző fogalmazott 19-20. század fordulóján: „Czirkvenicza élénk összeköttetést tart fenn az átellenben levő Veglia (Krk) szigettel…, a hová a csöndes tengeren halászbárkában szoktak átmenni.” Ez a mai napig megmaradt, s ezért van az, hogy arányaiban itt található a legtöbb kisebb vizi alkalmatosság, beleértve a csónakokat is, az egész horvát Adrián.

A szűk öbölrészen - a mi Balatonunkhoz hasonlósan – három és fél kilométeres részt jelöltek ki úszómaraton céljaira, amelyre megszakítás nélkül 1910 óta sort kerítenek. Az érdeklődők sokaságát megmozgató rendezvényt rendre augusztus 15-én, a katolikus egyház legnagyobb ünnepén, Nagyboldogasszony napján tartják. Az időzítés nem véletlen: Mária a város védőszentje, és nem mellékesen ilyentájt legkellemesebb a tenger vize.

Folytatjuk...

 

