Gluténmentes, a kukorica kiváló alternatívája, igénytelen és Zalában egyre több terem! (galéria)
A Hottó, Teskánd és Zalaszentmihályfa közötti gabonatáblákon az eddig szokásos kukorica vagy búza helyén az idén egy érdekes, felénk ritkábban látott növény, a cirok jelent meg, méghozzá meglehetősen nagy felületen. Érdekes növény, szépen festi sárgává, barnává a tájat. Mit kell tudnunk a cirokról, azon túl, hogy seprűt kötnek belőle?
Amerre csak látunk, cirok nő
Fotó: Győrffy István
Ebben az esetben a növény más fajtájáról, a gabona változatáról van szó, amely egyre nagyobb helyet foglal el a jövőben, ha még szárazabbra fordul az éghajlatunk. Az agrárszaklapokból megtudjuk, hogy a cirok a kukorica olcsóbb alternatívája. Magyarországon a szocializmus időszakában a cirok elterjedt haszonnövény volt, azonban a rendszerváltás után a termelése jelentősen visszaesett. Pedig az agrárszakemberek szerint a cirok tökéletes lehetőség azok számára, akik a kukoricatermesztés helyett keresnek olyan növényt, ami jó szárazságtűrő, ellenállóbb az időjárás viszontagságaival szemben. A jelenlegi mezőgazdasági statisztikák szerint a cirok népszerűsége Magyarországon újra felfelé tör.
Ez a jövő gabonája? Mire jó a cirok?
A cirok a kölesformák családjába tartozik, származását tekintve Etiópia és Szudán sztyeppés, szavannás térségéből származik, azonban ma már a világ minden meleg, mérsékelt övi országában termesztik. Élelmiszerként egyre népszerűbb alapanyag, ugyanis a cirok mag nem tartalmaz glutént, GMO-mentes, toxinmentes és tanninmentes is, és a kukorica közkedvelt alternatívája. Igénytelenebb a kukoricánál, s ami jelentős, 50 százalékkal kevesebb vizet vesz fel, terméshozama pedig aszályos körülmények között 10-15 százalékkal meghaladhatja a kukoricáét.
Az étkezési cirok egyre népszerűbb alapanyag a konyhában is, ugyanis a legtöbb gabonafélénél egészségesebb, illetve belefér a mindenmentes diétákba is. Készülhet belőle gluténmentes liszt, fogyaszthatjuk önmagában vagy akár puffasztva is, rágcsálnivalóként.
Tény azonban, hogy a cirok ára és a cirok vetőmag ára 10-20 százalékkal meghaladja a kukoricáét, emellett azonban a cirok termesztésének költségei és a ráfordított energia alacsonyabb, így mindenképpen jövedelmező vállalkozást eredményezhet. Nem véletlen tehát, hogy a gazdálkodók, akik gyengébb adottságú, aszályra hajlamos területekkel rendelkeznek, keresik az alternatív megoldásokat, amelyekkel biztonságosabbá és jövedelmezőbbé tehetik a termelésüket. Közülük egyre többen döntenek úgy, hogy a kukorica helyett/mellett szemes- vagy silócirok termesztésébe kezdenek, hiszen a növény 30-50 százalékkal kevesebb vizet használ fel, mint a kukorica, tehát biztonságosabb a termesztése.
Magyarországon összesen 50 000 hektár volt a cirok termőterülete 2023/24-ben. Bár a cirok jelenleg Magyarország szántóterületének mindössze 1 százalékát foglalja el, olyan diverzifikációs lehetőséget kínál, amely a piacok fejlődésével a jövőben még vonzóbbá válhat.
Robbanásszerűen nő a vetésterülete
- Kétszázhatvan százalékos volt a cirok vetésterületének növekedése Magyarországon 2018/19-től kezdve.
- A 2018/19-es évben ez csupán 13 800 hektár volt.
- Ezt a jelentős növekedést mindössze öt év alatt érte el a növény.
A termésátlaga 4,2 tonna volt hektáronként, viszont öntözéses körülmények között a terméshozam elérte a 10,5 tonnás csúcsot hektáronként. Megtudtuk azt is, hogy Magyarország ad otthont a negyedik európai cirokkongresszusnak 2025 októberében. A felkészülés már megkezdődött, a szervezők a program minél színvonalasabb megvalósítását tervezik.
A ciroktermesztés a világban érdekesen alakul. A világ legnagyobb ciroktermelői közé tartozik az Egyesült Államok, Nigéria, India, Etiópia és Mexikó. A világ éves ciroktermésének 2021-ben az Egyesült Államok adta a 17 százalékát.
