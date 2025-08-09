augusztus 9., szombat

Emőd névnap

28°
+35
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nem seprű, gabona

3 órája

Gluténmentes, a kukorica kiváló alternatívája, igénytelen és Zalában egyre több terem! (galéria)

Címkék#cirok#növény#gabonatábla

A Hottó, Teskánd és Zalaszentmihályfa közötti gabonatáblákon az eddig szokásos kukorica vagy búza helyén az idén egy érdekes, felénk ritkábban látott növény, a cirok jelent meg, méghozzá meglehetősen nagy felületen. Érdekes növény, szépen festi sárgává, barnává a tájat. Mit kell tudnunk a cirokról, azon túl, hogy seprűt kötnek belőle?

Győrffy István
Gluténmentes, a kukorica kiváló alternatívája, igénytelen és Zalában egyre több terem! (galéria)

Amerre csak látunk, cirok nő

Fotó: Győrffy István

Ebben az esetben a növény más fajtájáról, a gabona változatáról van szó, amely egyre nagyobb helyet foglal el a jövőben, ha még szárazabbra fordul az éghajlatunk. Az agrárszaklapokból megtudjuk, hogy a cirok a kukorica olcsóbb alternatívája. Magyarországon a szocializmus időszakában a cirok elterjedt haszonnövény volt, azonban a rendszerváltás után a termelése jelentősen visszaesett. Pedig az agrárszakemberek szerint a cirok tökéletes lehetőség azok számára, akik a kukoricatermesztés helyett keresnek olyan növényt, ami jó szárazságtűrő, ellenállóbb az időjárás viszontagságaival szemben. A jelenlegi mezőgazdasági statisztikák szerint a cirok népszerűsége Magyarországon újra felfelé tör. 

Cirok: Zalában is termesztik
A cirok egyik nagy előnye, hogy gluténmentes   Fotó: Győrffy István

Ez a jövő gabonája? Mire jó a cirok?

A cirok a kölesformák családjába tartozik, származását tekintve Etiópia és Szudán sztyeppés, szavannás térségéből származik, azonban ma már a világ minden meleg, mérsékelt övi országában termesztik. Élelmiszerként egyre népszerűbb alapanyag, ugyanis a cirok mag nem tartalmaz glutént, GMO-mentes, toxinmentes és tanninmentes is, és a kukorica közkedvelt alternatívája. Igénytelenebb a kukoricánál, s ami jelentős, 50 százalékkal kevesebb vizet vesz fel, terméshozama pedig aszályos körülmények között 10-15 százalékkal meghaladhatja a kukoricáét. 

Az étkezési cirok egyre népszerűbb alapanyag a konyhában is, ugyanis a legtöbb gabonafélénél egészségesebb, illetve belefér a mindenmentes diétákba is. Készülhet belőle gluténmentes liszt, fogyaszthatjuk önmagában vagy akár puffasztva is, rágcsálnivalóként. 

Cirok a gyönyörű tájban

Tény azonban, hogy a cirok ára és a cirok vetőmag ára 10-20 százalékkal meghaladja a kukoricáét, emellett azonban a cirok termesztésének költségei és a ráfordított energia alacsonyabb, így mindenképpen jövedelmező vállalkozást eredményezhet. Nem véletlen tehát, hogy a gazdálkodók, akik gyengébb adottságú, aszályra hajlamos területekkel rendelkeznek, keresik az alternatív megoldásokat, amelyekkel biztonságosabbá és jövedelmezőbbé tehetik a termelésüket. Közülük egyre többen döntenek úgy, hogy a kukorica helyett/mellett szemes- vagy silócirok termesztésébe kezdenek, hiszen a növény 30-50 százalékkal kevesebb vizet használ fel, mint a kukorica, tehát biztonságosabb a termesztése.

Magyarországon összesen 50 000 hektár volt a cirok termőterülete 2023/24-ben. Bár a cirok jelenleg Magyarország szántóterületének mindössze 1 százalékát foglalja el, olyan diverzifikációs lehetőséget kínál, amely a piacok fejlődésével a jövőben még vonzóbbá válhat.

Robbanásszerűen nő a vetésterülete

  • Kétszázhatvan százalékos volt a cirok vetésterületének növekedése Magyarországon 2018/19-től kezdve. 
  • A 2018/19-es évben ez csupán 13 800 hektár volt. 
  • Ezt a jelentős növekedést mindössze öt év alatt érte el a növény. 

A termésátlaga 4,2 tonna volt hektáronként, viszont öntözéses körülmények között a terméshozam elérte a 10,5 tonnás csúcsot hektáronként. Megtudtuk azt is, hogy Magyarország ad otthont a negyedik európai cirokkongresszusnak 2025 októberében. A felkészülés már megkezdődött, a szervezők a program minél színvonalasabb megvalósítását tervezik. 

A ciroktermesztés a világban érdekesen alakul. A világ legnagyobb ciroktermelői közé tartozik az Egyesült Államok, Nigéria, India, Etiópia és Mexikó. A világ éves ciroktermésének 2021-ben az Egyesült Államok adta a 17 százalékát.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu