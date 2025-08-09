Gluténmentes, a kukorica kiváló alternatívája, igénytelen és Zalában egyre több terem! (galéria)

Ebben az esetben a növény más fajtájáról, a gabona változatáról van szó, amely egyre nagyobb helyet foglal el a jövőben, ha még szárazabbra fordul az éghajlatunk. Az agrárszaklapokból megtudjuk, hogy a cirok a kukorica olcsóbb alternatívája. Magyarországon a szocializmus időszakában a cirok elterjedt haszonnövény volt, azonban a rendszerváltás után a termelése jelentősen visszaesett. Pedig az agrárszakemberek szerint a cirok tökéletes lehetőség azok számára, akik a kukoricatermesztés helyett keresnek olyan növényt, ami jó szárazságtűrő, ellenállóbb az időjárás viszontagságaival szemben. A jelenlegi mezőgazdasági statisztikák szerint a cirok népszerűsége Magyarországon újra felfelé tör.

A cirok egyik nagy előnye, hogy gluténmentes Fotó: Győrffy István

Ez a jövő gabonája? Mire jó a cirok?

A cirok a kölesformák családjába tartozik, származását tekintve Etiópia és Szudán sztyeppés, szavannás térségéből származik, azonban ma már a világ minden meleg, mérsékelt övi országában termesztik. Élelmiszerként egyre népszerűbb alapanyag, ugyanis a cirok mag nem tartalmaz glutént, GMO-mentes, toxinmentes és tanninmentes is, és a kukorica közkedvelt alternatívája. Igénytelenebb a kukoricánál, s ami jelentős, 50 százalékkal kevesebb vizet vesz fel, terméshozama pedig aszályos körülmények között 10-15 százalékkal meghaladhatja a kukoricáét.

Az étkezési cirok egyre népszerűbb alapanyag a konyhában is, ugyanis a legtöbb gabonafélénél egészségesebb, illetve belefér a mindenmentes diétákba is. Készülhet belőle gluténmentes liszt, fogyaszthatjuk önmagában vagy akár puffasztva is, rágcsálnivalóként.

Cirok a gyönyörű tájban

Tény azonban, hogy a cirok ára és a cirok vetőmag ára 10-20 százalékkal meghaladja a kukoricáét, emellett azonban a cirok termesztésének költségei és a ráfordított energia alacsonyabb, így mindenképpen jövedelmező vállalkozást eredményezhet. Nem véletlen tehát, hogy a gazdálkodók, akik gyengébb adottságú, aszályra hajlamos területekkel rendelkeznek, keresik az alternatív megoldásokat, amelyekkel biztonságosabbá és jövedelmezőbbé tehetik a termelésüket. Közülük egyre többen döntenek úgy, hogy a kukorica helyett/mellett szemes- vagy silócirok termesztésébe kezdenek, hiszen a növény 30-50 százalékkal kevesebb vizet használ fel, mint a kukorica, tehát biztonságosabb a termesztése.