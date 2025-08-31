50 perce
Meleg tengervíz és sópermet - ez tényleg az észak-adriai Riviéra!
Gyakorlatilag az észak-adriai Riviérán járunk. Ennek éghajlatát száraz, meleg nyarak jellemezik, évi több mint 2500 óra napsütéssel. A telek csapadékosabbak, 10 fok körüli átlaggal, köd és fagy nagyon ritka. E kedvező, igazi mediterrán időjárást használta ki egykoron az úri közösség azzal, hogy az otthoni hideg elől decembertől februárig a Kvarnero partjaira menekült.
Cirkvenica időjárásnak jellemzőit az egész Adrián az elsők között, a magyar időktől kezdve, 1891 óta jegyzik hivatalosan. A meterológiai állomáson a maximumot, 39 fokot 1928. július 17-én mérték, a negatív csúcsot, mínusz 14 fokot a következő évben február 11-én. Napjainkan a globális felmelegedés ott is érezteti hatását. Az idén júniustól augusztus második feléig elenyésző volt, amikor a napi csúcs 30 fok alá süllyedt, s az éjszakánkét is közelített a 25 Celsiushoz, ami zavarta az alvók nyugalmát. A nyaralók viszont vigasztalódhattak a tenger 26-27 fokos vizében.
Cirkvenica híres szülöttei
Cirkvenica neves szülöttei után kutatva lelek rá Julije Klović festő nevére, aki a helyi pálos kolostorban kapta az első képzőművészeti képzést. A „miniatúrák Michelangelójának” tartották mert annyira ügyesen rajzolt, hogy hüvelykujja körmére festette Az utolsó vacsora másolatát. Az európai uralkodók kedvelt festője volt, 1523-1526 között a budai királyi udvarban dolgozott, II. Lajost a mohácsi csatamezőre is elkísérte. Az olaszosított Giorgio Giulio Clovio leginkább a reneszánsz Itáliában tevékenykedett. A festészetet El Greco-tól tanulta. Tehetsége folytán már életében a legnagyobbakhoz, Rafaelohoz és Leonardo da Vincihez hasonlították. A horvátok iránta tanúsított tiszteletét jelzi, hogy Zágrábban, a volt jezsuita kolostor helyén 1986-ban az ország legnagyobb, róla elnevezett képzőművészeti galériáját nyitották meg.
A ma tízezer lakosú kisváros ismert személyisége még Zvonko Car szobrász, aki a szomszédasszonyáról mintázta meg a Hölgy, sirállyal című kompozícióját, amely az abbáziai Lugomare sétány mentén, egy sziklaszirten áll 1956 óta. A művész egykori műhelyéből emlékmúzeumot alakítottak ki.
A szerelmesek paradicsoma
Cirkvenica manapság a szerelmesek szelfi paradicsoma. E célra nyolc kilométer hosszú sétányt alakítottak ki a város legszebb pontjain. A Szerelem ösvényén a párok tíz, szívvel jelölt csókpont közül választhatnak, ahol bizonyságot adhatnak érzelmeiknek. A turisztikai közösség helyi irodájában még térképet is adnak a romantikus helyszínek felfedezéséhez.
A kezdeti főleg téli üdülések után a szabadtéri strandolás is meghonosodott, köszönhetően annak, hogy tudományosan is igazolták a tengervíz és a sópermettel teli levegő kedvező élettani hatásait. Az egykoron három nyelven – magyarul, horvátul és németül – nyomtatott fényképes prospektusok ajánlása szerint délelőtt 9 és 12 óra között, valamint ebéd után 16 órától célszerű a fürdőzés és napozás, az is legfeljebb fél órára. Akárcsak a mai elővigyázatos orvosokat hallanánk, akik lépten-nyomon a magas UV-sugárzás veszélyeire figyelmeztetnek. A hozzáértők régről hangsúlyozzák, hogy a testre tapadó sószemcséket nem kell azonnal lemosni, mert jótékonyan hatnak a bőrre.
Az első rendezett plázs magyarokhoz köthető, amely a József főhercegről elnevezett hotel 1894-es átadását követő évben nyitott, öltözőkabinokkal a területén. A homokos strandot a horvátok a mai napig Mađarska banja (magyar fürdő) néven emlegetik. A egykori előírások
szerint a hölgyek minden testrészét fedő, egyrészes zárt fürdőruhát viseltek, abból a köldök sem kandikálhatott ki. A szigorú előírások szerint a szebbik nembeliek csak külön fürdőzhettek az uraktól. Zászlókkal jelölték mikor, melyik csoporté a strand. Ugyanez az elkülönülés vonatkozott a fedett, melegített tengervizű medencékre.
A már akkor is sokszínű társaság gyakran egészségügyi okokból kereste fel az Adriát. A „hullámverés sós fuvallatának” kedvező hatását emelte ki ékesszólóan a Karlovy Vary-i orvos és terapeuta, a száguldó riporter Egon Erwin Kisch távoli nagybátyja, Enoch Heinrich Kisch: ((1841–1918)., „Az üdítő tengeri levegő élvezete, a táj színes változatosságának és szépségének látványa, ösztönözve a kellemesen könnyed testmozgást olyan meghatározó tényezők, amelyek a rendkívül fáradt és kimerült emberekre előnyösen hatnak.” Mindez akkoriban fogalmazódott meg, amikor Európa a mindenütt jelen lévő tuberkulózisban szenvedett. A fertőző tűdőbajt latin kifejezéssel a Morbus hungaricus (magyar kór) névvel illették.
Annak érdekében, hogy a monarchiabeli luxusszállások kihasználtságát biztosítani tudják, a vasúttársaság 1901 nyarán a Bécs–Abbázia közötti vonalon naponta kilenc közvetlen kocsit, köztük egy hálókocsit indított. Az odaút 12–13 órát tett ki az osztrák fővárosból, akárcsak Budapestről, míg Graztól 8 órát. Európa hűvösebb, észak-nyugati tájékán fekvő Berlinből 27, az oroszországi Szentpétervárról pedig 55 óra alatt lehetett elérni a barátságosabb klímájú Adriát.
A komfortérzés tartozékaként a vonatokon süteményeket, friss gyümölcsöket és más csemegéket kínáltak, valamint a fővárosokból újságokat is szállítottak. A tehetős utasok hosszabb tengerparti tartózkodásra berendezkedve, pazar villák sorát építtették a Lungomare sétány mentén Volosko és Lovran között.
A közlekedés nehézségeket leszámítva ez volt a boldog békeidők korszaka, franciául a Belle Époque (kiejtése bellepok) időszaka. A francia kifejezés jelentése nyugodalmas, szép időszak, amely a porosz-francia háború végétől, 1870-1871-től az I. világháború kitöréséig tartott. A korszakot a béke, a gazdasági fellendülés és a kulturális virágzás jellemezte, ami Párizsból más európai nagyvárosokra is átragadt.
Történelmi változások
A Monarchia megszűnését követően a partszakasz népszerűségét visszavetették a társadalmi viszonyok. Jugoszlávia bezártsága, a szigorú határvédelem, a bürokratikus útlevélellenőrzés az ellátás minőségének a romlásával párosult. Ráadásul rossz utak keserítették az éves szabadságra indulók életét. A Belle Époque helyét a tömegturizmus vette át. A nyár, a napsütés és a tenger örök egysége azonban mindig is vonzó maradt. Így Abbázia és Cirkveniac a Zorán által megénekelt fehér szikláival. És örökzöld illatozó babérligeteivel, mediterrán ciprusfáival. Nem kevésbé nosztalgiázásra hajlamosítanak a mélykék tenger mentén, az egykori szőlőskertek helyén kialakított sétányok, fölöttük a monarchiabeli időket idéző villák és a történelmi idők patináját őrző hotelek.
Bárhogy is alakul(t) a magyar tengermellék sorsa, az mindig marad(t) a mienk is, még ha ez közjogilag másként van. Azzal vigasztalódunk, hogy a tengereket és óceánokat senki és semmi sem sajátíthatja ki, azokat mindenki használhatja. És mi használjuk, ha máskor nem, hát éves nyaralásunk során…
Sisi az elégedetlenkedők között
Persze, egykoron sem volt minden és mindenki számára fenékig tejföl. Az elégedetlenkedők között volt a magyar királyné, Sisi. aki a voloskoi Minach Villában gyakran meglátogatta jóbarátját, a halállal küzdő miniszterelnököt, gróf Andrássy Gyulát (1823–1890). A szeszélyes uralkodóasszony Abbáziában nem érezte jól magát, aminek így adott hangot: „ott ugyanazokkal az emberekkel találkozom, mint otthon Bécsben.”
A csillogás, az arany árkádok és a márványteraszok Csehovnak sem bizonyultak elegendőnek. A neves drámaíró, a boldogtalan szerelmes 1895-ben tett nyaralása során vetette papírra Abbáziáról: „Ez egy koszos szláv városka egyetlen utcával, ami folyton bűzlik és ahol eső után gumicsizma nélkül nem lehet áthaladni”