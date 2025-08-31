Meleg tengervíz és sópermet - ez tényleg az észak-adriai Riviéra!

Cirkvenica időjárásnak jellemzőit az egész Adrián az elsők között, a magyar időktől kezdve, 1891 óta jegyzik hivatalosan. A meterológiai állomáson a maximumot, 39 fokot 1928. július 17-én mérték, a negatív csúcsot, mínusz 14 fokot a következő évben február 11-én. Napjainkan a globális felmelegedés ott is érezteti hatását. Az idén júniustól augusztus második feléig elenyésző volt, amikor a napi csúcs 30 fok alá süllyedt, s az éjszakánkét is közelített a 25 Celsiushoz, ami zavarta az alvók nyugalmát. A nyaralók viszont vigasztalódhattak a tenger 26-27 fokos vizében.

Tálalva a tenger gyümölcsei kedvelőinek körében keresett kvarnerői skampi, azaz garnélarák

Forrás: VISIT CRIKVENICA

Cirkvenica híres szülöttei

Cirkvenica neves szülöttei után kutatva lelek rá Julije Klović festő nevére, aki a helyi pálos kolostorban kapta az első képzőművészeti képzést. A „miniatúrák Michelangelójának” tartották mert annyira ügyesen rajzolt, hogy hüvelykujja körmére festette Az utolsó vacsora másolatát. Az európai uralkodók kedvelt festője volt, 1523-1526 között a budai királyi udvarban dolgozott, II. Lajost a mohácsi csatamezőre is elkísérte. Az olaszosított Giorgio Giulio Clovio leginkább a reneszánsz Itáliában tevékenykedett. A festészetet El Greco-tól tanulta. Tehetsége folytán már életében a legnagyobbakhoz, Rafaelohoz és Leonardo da Vincihez hasonlították. A horvátok iránta tanúsított tiszteletét jelzi, hogy Zágrábban, a volt jezsuita kolostor helyén 1986-ban az ország legnagyobb, róla elnevezett képzőművészeti galériáját nyitották meg.

Pálmafák övezte sétány parton

Forrás: VISIT CRIKVENICA

A ma tízezer lakosú kisváros ismert személyisége még Zvonko Car szobrász, aki a szomszédasszonyáról mintázta meg a Hölgy, sirállyal című kompozícióját, amely az abbáziai Lugomare sétány mentén, egy sziklaszirten áll 1956 óta. A művész egykori műhelyéből emlékmúzeumot alakítottak ki.

A szerelmesek paradicsoma

Cirkvenica manapság a szerelmesek szelfi paradicsoma. E célra nyolc kilométer hosszú sétányt alakítottak ki a város legszebb pontjain. A Szerelem ösvényén a párok tíz, szívvel jelölt csókpont közül választhatnak, ahol bizonyságot adhatnak érzelmeiknek. A turisztikai közösség helyi irodájában még térképet is adnak a romantikus helyszínek felfedezéséhez.