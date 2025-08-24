Hova tűnt a sok virág? A ciklámenek alkonya a zalai erdőben? (galéria)

– Menjünk el a Tótok-árokjához, ott biztosan lesz szép ciklámen – hangzott a javaslat, s hallhattuk is a gyermeki világ megidézését. – Amikor még kisiskolás korunkban teheneket kellett legeltetni, oda szívesen hajtottuk őket, mert az erdő tele volt ciklámennel. Nem túlzunk, voltak olyan szigetek, ahol akár kaszálni is lehetett volna a virágot. És az illat! Az valami mesés volt, bódított…

Kinyílik a völgy, érdemes cikláment is keresni. Fotó: Győrffy István

Ciklámen a Tótok-árokjánál

Amúgy a Tótok-árokjáról, erről a Bödéhez közeli erdőrészről sokat lehetett hallani a családi összejöveteleken. Valamikor régen, a déli szlávok aratást szoktak vállalni, s itt tanyáztak, róluk maradt fenn a „Tótok ároktya” elnevezés, rögzíti a Zala Megye Földrajzi Nevei kötet, a Hottó földrajzi nevei gyűjtésnél. Még dögtemető is volt erre, egy félreeső helyen, ahova az elhullott állatokat egykor beledobták. Ennek okán aztán tréfás módon is megemlékeztek róla, még a lakodalmak vicces ételkínálójában is fölemlegették a vőfélyek: „Jönnek az étkek sorjában, nem hozom messziről, csak a Tótok-árokjából…” – hangzott a rigmus, majd a vendégek nevetése.

Feketeszeder is kínálta magát

Fotó: Győrffy István

Gyalog a szekérúton

Miután a szokott helyünkön nem találtunk cikláment, rászántuk magunkat, s elindultunk a Tótok-árokjához vezető szekérúton. Hosszan gyalogoltunk a hegy alatti erdőszélben kanyargó földúton. Néhol még vizes volt a föld, a traktor csapákban megállt a víz, megértünk átevickélni. Kétoldalt sűrű, fiatal akácos kísért, helyenként feketeszederrel, jóízűen csipegettünk is a fekete bogyókból.

Flóra és fauna

Egyszer csak kinyílt előttünk az út, s egy széles tisztáshoz értünk, amelyből egy nyiladék tartott a domb felé, s ennek szélén hatalmas bükkfák magasodtak. A fák között beragyogott a nap, rácsodálkoztunk a látványra. Az árok alja még nedves volt a pár napja hullott esőtől, rengeteg szarvas és vaddisznó lábnyomát őrizte a még puha agyag. Feljebb érve vaddisznódagonyát fedeztünk fel, melyben víz már nem volt, csak a vadak oldalának dörgölődzése maradt a kiszáradt meder szélén és sár a fák oldalán, amit a vadak rákentek a szőrükről. Ledöntött óriás fatörzsek nyújtózkodtak az árokparton, friss rókalyukak sötétedtek az oldalban, beljebb sűrűn nőtt aljnövényzet takarta a földet.